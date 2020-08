Tarom va efectua joi un zbor special de repatriere pe ruta Bucuresti- Beirut- Bucuresti

Programul de operare: Bucuresti: decolare ora 17.00 - aterizare Beirut ora 19.20. Beirut: decolare ora 20.35 - aterizare Bucuresti ora 23.05.Biletele costa 230 euro, cu toate taxele incluse, plus 50 dolari, taxa necesara pentru testul PCR. Fiecare bilet include un bagaj de mana de 10 kg si un bagaj de cala de 23 kg.Toti pasagerii care sosesc in Liban trebuie sa prezinte un rezultat negativ al unui test molecular (tip PCR), prelucrat de un laborator acreditat in tara de resedinta, care sa fie realizat cu cel mult 96 de ore inainte de plecarea spre Liban. Pasagerilor care nu vor prezenta un test molecular negativ (tip PCR) nu li se va permite imbarcarea in aeronave cu destinatia Liban.Biletele pot fi achizitionate doar prin agentiile Tarom.