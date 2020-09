Vesti proaste din Beirut. Salvatorii spun ca nu mai sunt sperante de gasire a unui supravietuitor sub daramaturi

Miercuri seara, o echipa de salvatori chilieni a detectat batai de inima sub daramaturile unei cladiri, datorita unui caine si unor scannere termice. Dupa trei zile in care s-a dat la o parte o cantitate mare de daramaturi, Francesco Lermanda, unul dintre salvatori, a declarat ca nu a mai fost detectat niciun semn de viata. "Din nefericire, astazi puutem spune ca nu avem niciun semn de viata in cladire", a afirmat el.Doi salvatori au intrat sambata intr-un tunel care ducea la ultima zona de sub daramaturi cu aer in care s-ar fi putut afla o victima, insa nu au gasit pe nimeni.Lucrarile continua insa pentru securizarea zonei si pentru ca in mod sigur nimeni sa nu ramana in interior, a precizat Lermanda.Dubla explozie din 4 august s-a soldat cu cel putin 191 de morti si peste 6.500 de raniti. Sapte persoane sunt inca disparute.