VIDEO Altarul unei biserici ortodoxe, neatins de explozia din Beirut. Preot: "Am simtit ca este un semn de la Dumnezeu. Dar avem nevoie de rugaciuni"

Imediat dupa explozie, parintele Youil Nassif s-a grabit pentru a verifica pagubele produse de deflagratie si a gasit doar naosul distrus. "Puteti sa-mi spuneti ca sunt naiv, dar m-am gandit ca este de necrezut. Am simtit ca este un mesaj de la Dumnezeu care spune:," afirma preotul, citat de BBC. "Am parasit biserica impreuna cu copiii mei, cu 12 minute inainte de explozie. Ne indreptam catre casa cand s-a intamplat. Am ajuns acasa, am lasat copiii acolo si m-am intors la biserica pentru a verifica ce s-a intamplat.Cand am ajuns, am fost socat. Puteti vedea imaginile si clipurile video, biserica fusese distrusa. M-am indreptat spre altar. Cand am intrat in acesta am fost surprins. Altarul era neatins. Puteti vedea fotografiile si video.Toti cetatenii de aici din Liban , avem nevoie de rugaciuni. Suntem intr-o situatie grava. Asa ca avem nevoie de rugaciuni.Va rugam, rugati-va pentru noi", a declarat acesta pentru BBC.