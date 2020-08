VIDEO Explozia din Beirut Filmarea care arata dimensiunea dezastrului: "Am vazut o minge de foc si fum ridicandu-se deasupra orasului"

(video jos)

Deflagratia a avut loc in zona portului, unde sunt depozitati explozibili, conform agentiei locale NNA si unor surse de securitate.O filmare realizata de pe un bloc din apropierearata cat de puternica a fost deflagratia. In acelasi timp, se poate observa incendiul izbucnit inainte de explozia devastatoare si se aud sunetele artificiilor cuprinse de incendiu.O alta sursa a indicat faptul ca in port erau depozitate si substante chimice.A fost vorba despre doua explozii, care au fost provocate, cel mai probabil, de un incendiu izbucnit la un depozit de artificii din zona portului din Beirut, anunta presa locala.Guvernatorul Beirutului, Marwan Abboud, a declarat in timpul unei vizite la locul exploziei din capitala libaneza, ca "amploarea pagubelor este enorma", precizand ca Beirutul este "un oras devastat", scrie publicatia libaneza lorientlejour.com.Imaginile transmise de localnici pe internet arata o coloana groasa de fum, urmata de o explozie puternica. In videoclipurile filmate de acestia se poate observa cum au fost trantiti de suflul exploziei.Cel putin 10 morti au fost dusi la spitale, conform unor surse medicale si de securitate, a transmis Reuters.Deocamdata nu se cunoaste ce a declansat explozia si ce fel de substante se aflau in depozit.Pentagonul a spus: "Am aflat de explozie si suntem ingrijorati cu privire la numarul de victime".In Cipru, insula din vestul Libanului, localnicii au auzit doua zgomote puternice succesive. Un rezident din Nicosia a spus ca a simtit cum se misca llocuinta."Am vazut o minge de foc si fum ridicandu-se deasupra Beirutului. Oamenii tipau si alergau, multi dintre ei sangerand. Balcoanele au cazut de pe cladiri. Geamurile din cladiri inalte s-au distrus si au cazut pe strada", a declarat un martor al Reuters.Multe cladiri au fost avariate de explozie, inclusiv sediul fostului premier Saad Hariri si biroul CNN, pagubele ajungand pana la 10 kilometri, au declarat unii martori, iar imaginile facute publice pe internet arata cum masinile au fost rasturnate.