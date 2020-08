VIDEO Explozie devastatoare in Beirut. Imaginile arata "oameni acoperiti in sange si resturi de sticla", plus multe cladiri distruse

O deflagratie extrem de puternica s-a produs in dupa-amiaza zilei de marti in zona portului din Beirut, declansand un suflu simtit in tot orasul si aruncand o minge uriasa de flacari in aer.Explozia a distrus nenumarate cladiri, iar martorii vorbesc despre oameni surprinsi de suflu si acoperiti de sange si resturi de sticla sparta.Cauza exploziei n-a fost deslusita in primele zeci de minute dupa deflagratie. Presa locala suspectaza ca ar fi putea fi vorba despre un accident tehnologic petrecut in portul orasului.