VIDEO Liban: Incendiu de proportii in portul din Beirut, la o luna dupa explozia uriasa soldata cu peste 190 de morti

Incendiul a izbucnit in zona de duty free a portului, o coloana uriasa de fum ridicandu-se deasupra orasului. O sursa militara a declarat pentru Reuters ca nu se cunoaste deocamdata cauza exploziei.Crucea Rosie libaneza a anuntat ca nu exista riscul unei explozii si ca nu sunt raniti, desi exista cateva persoane care intampina dificultati in a respira.Incendiul a semanat panica in randul libanezilor, aflati inca sub socul exploziei de luna trecuta, scrie AFP.In imagini difuzate de televiziune se puteau vedea pompieri care incearca sa tina sub control flacarile din port, unde depozite si silozuri de grane au sarit in aer la 4 august.Armata a anuntat ca la fata locului au fost trimise elicoptere pentru a ajuta la stingerea incendiului. Televiziunea publica a difuzat in direct imagini cu un elicopter care survola zona si care transporta un container cu apa.Peste 190 de oameni au fost ucisi in explozia de luna trecuta, iar un cartier rezidential de langa port a fost facute una cu pamantul. Uriasa explozie a fost declansata de o cantitate foarte mare de azotat de amoniu, depozitata in conditii improprii in port.