VIDEO Mireasa surprinsa de explozia din Beirut in timp ce filma videoclipul de nunta: "Nu intelegeam ce s-a intamplat, voi muri?"

Mireasa Israa Seblani, in varsta de 29 de ani, si sotul ei, Ahmad Subeih, in varsta de 34 de ani, faceau fotografii si filmari pe o strada din Beirut in momentul in care a avut loc explozia. Din imaginile surprinse de cameraman se poate vedea bucuria de pe fata miresei. Momentul frumos este interupt brusc de explozia care a provocat o catastrofa in Beirut.Dupa explozie, mireasa, care lucreaza ca doctor in Statele Unite, a ajutat la verificarea ranitilor, apoi s-a refugiat la adapost.Dupa, incident, Seblani si sotul ei, au declarat pentru Reuters ca inca incearca sa inteleaga ce s-a intamplat. "Nu se poate descrie cat de devastatoare si de puternica a fost explozia. Suntem inca in soc. Eram in stare de soc, nu intelegeam ce s-a intamplat, voi muri? Cum voi muri?", a povestit Seblani, potrivit The Guardian , care citeaza agentia Reuters."Am scapat nevatamati si ii multumesc lui Dumnezeu ca ne-a aparat", a mai declarat mireasa, potrivit sursei citate.