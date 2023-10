Curtea Penala Internationala cere mandat de arestare pentru Gaddafi

Procurorul Curtii Penale Internationale (CPI) urma sa ceara, luni, judecatorilor, sa emita mandate de arestare pe numele a trei inalti membri ai regimului Libian, printre care se regaseste si liderul Moammar Gaddafi.

Ceilalti doi oficiali libieni ar unui dintre fiii acestuia, Saif al Islam, odinioara privit drept succesorul moderat al tatalui sau, si Abdullah al Senussi, seful spionajului libian, informeaza Sky News.

Procurorul CPI, Luis Moreno-Ocampo, urma sa depuna drept justificare un dosar de 74 de file, cu noua anexe, care subliniaza acuzatiile de atacuri sistematice impotriva civililor, comise de regimul lui Gaddafi.

Moreno-Ocampo a conchis ca "exista suficiente dovezi pentru a cere mandate de arestare pentru doua categorii" - crime impotriva umanitatii si persecutie.

CPI a catalogat acuzatiile in doar doua luni si jumatate, revizuind peste 1.200 de documente, inregistrari video, fotografii si interviuri. Informatiile stranse de procuror vor fi inmanate unui complet format din trei judecatori, din Brazilia, Italia si Botswana. Ei vor sustine acuzatiile procurorilor, insa orice anunt ar putea dura pana la cateva luni de zile.

Apropiatii lui Gaddafi si-au exprimat iritarea ca procurorii CPI nu au vizitat Libia in cursul anchetei. CPI nu a mers insa in Libia, sustine un purtator de cuvant, pentru a nu pune in pericol viata martorilor, pe care are datoria sa ii protejeze.

Nu este deocamdata limpede cum ar putea fi indeplinite eventualele arestari sau cum ar putea acestea afecta conflictul din Libia. Arestarile ar putea fi efectuate de NATO, insa asta ar presupune prezenta la sol a militarilor, care la randuls au ar presupune o noua rezolutie ONU.

Ads