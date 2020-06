Franta ridica tonul impotriva unor actiuni tot mai "agresive" ale Turciei in Libia si cere NATO sa reactioneze

Ziare.

"Ne-am confruntat deja cu lucruri complicate in Alianta. Exista mijloace sa le depasim, insa nu putem practica politica strutului si nu putem pretinde ca nu exista o problema turca, in prezent, la NATO", a denuntat acest oficial sub protectia anonimatului."Trebuie sa o vedem, sa o spunem si sa o tratam", a continuat sursa citata, denuntand "un comportament agresiv" al Marinei turce fata de o nava franceza aflata intr-o misiune NATO."Acesta este un act in niciun caz amical. Nu putem accepta ca un aliat sa se comporte astfel impotriva unei nave NATO, sub comandament NATO, intr-o misiune NATO", a subliniat sursa citata. Turcia , situata in flancul de est al NATO, intervine militar in Libia, in sustinerea Guvernului de uniune nationala (GNA), recunoscut de comunitatea internationala, impotriva unei ofensive a maresalului Khalifa Haftar, cel mai puternic om in estul Libiei.Aceasta sustinere turca si cea a Rusiei a lui Haftar provoaca ingrijorari la ONU si tarilor angajate in ultimii ani intr-o mediere vizand scoaterea tarii din haosul razboiului civil si in vederea unui armistitiu durabil intre cele doua tabere rivale."Noi nu dorim o escaladare in Libia, insa vedem bine livrari de armament si aceste vapoare care circula intre porturi turcesti si Misrata si care sunt insotite uneori de fregate turcesti", a subliniat sursa citata."Noi nu vedem cum poate conduce acest lucru la o dezescaladare" si contribui la eforturi de pace", a adaugat ea. "Nu putem accepta aceste incalcari ale embargoului asupra armamentului cu nave care folosesc indicative NATO. nu este acceptabil in ochii nostri".Alt subiect de tensiuni este blocarea de catre Turcia, de mai multi ani, a unui Plan NATO de Aparare a tarilor baltice - Estonia, Letonia si Lituania - si Poloniei.Ankara isi conditioneaza aceasta sustinere de o recunoastere de catre statele membre NATO a rebelilor siriano-kurzi din cadrul Unitatilor Protectiei Poporului (YPG) drept o organizatie terorista."Turcia tine ostatica promulgarea acestor planuri", a denuntat sursa franceza citata. "Le datoram solidaritatea noastra partenerilor nostri si aliatilor nostri orientali si nu este acceptabil sa se blocheze aceste planuri".Pe de alta parte, Turcia a respins dur, marti, critici ale Frantei cu privire la rolul pe care i-l reproseaza ca-l joaca in Libia, care ilustreaza, considera Ankara, "obscura si inexplicabila" politica franceza in aceasta tara.Parisul a denuntat luni drept "inacceptabila" sustinerea militara a Turciei a GNA impotriva fortelor lui Haftar."Sustinerea pe care Franta a oferit-o pucistilor si hotilor lui Haftar, care cauta sa impuna un regim autoritarist prin rasturnarea Guvernului legitim si care a anuntat in mod deschis ca nu vrea o solutie politica, a exacerbat criza din Libia", a denuntat Ministerul turc de Externe."Este inacceptabil ca un aliat in NATO sa se comporte in acest fel", condamna ministerul.Potrivit unei surse de la Palatul Elysee, Franta vrea ca statele membre NATO, din care Turcia face parte, sa discute rolul tot mai "agresiv" al Ankarei in Libia.Ministrii Apararii din NATO participa miercuri si joi la o reuniune.