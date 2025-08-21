Gaddafi ameninta Europa cu atentate: Ochi pentru ochi si dinte pentru dinte

Autor: Madalina Mitan
Sambata, 09 Iulie 2011, ora 21:19
2505 citiri
Gaddafi ameninta Europa cu atentate: Ochi pentru ochi si dinte pentru dinte
Foto: The Guardian

Liderul libian, Moammar Gaddafi, a amenintat, vineri, ca va trimite sute de "martiri" pentru a comite atacuri in Europa, drept razbunare pentru campania militara NATO impotriva regimului de la Tripoli.

"Sute de libieni vor deveni martiri in Europa. Va fi dupa principiul ochi pentru ochi si dinte pentru dinte", a spus el, intr-un discurs transmis de televiziunea libiana, relateaza The Guardian, in editia online de sambata.

Gaddafi a sustinut ca Sicilia, Insulele Canare si alte insule din Mediterana, precum si Andaluzia au fost teritorii arabe, care trebuie eliberate.

Liderul libian, ale carui trupe lupta impotriva insurgentilor care se apropie de Tripoli, a vorbit in fata a 50.000 de persoane, adunate in orasul Sabha, la 750 de kilometri sud de Tripoli.

Discursul sau demonstreaza intentia liderului libian de a arata lumii ca se bucura inca de sprijinul populatiei.

"Poporul libian nu are nici o problema, puterile coloniale sunt cele care au o problema. Vor sa controleze petrolul nostru. Sunt geloase pentru ca Dumnezeu ne-a dat noua darul petrolului", a adaugat Gaddafi.

"NATO, vei regreta, atunci cand razboiul se va muta in Europa", a mai spus el. "Nu ne temem. Nu avem alta optiune decat de a lupta pana la capat si de a deveni martiri", a vociferat Moammar Gaddafi.

#Gaddafi ameninta Europa, #Moammar Gaddafi discurs Europa, #razboi Libia , #Razboi Libia
