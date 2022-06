Gaddafi anunta ca nu renunta la lupta si e pregatit sa devina martir

Fostul lider libian, Moammar Gaddafi, si-a anuntat sustinatorii ca inca se mai lupta si ca este pregatit sa moara ca un martir.

"Eroii au rezistat si au cazut ca martiri si noi asteptam martiriul", a spus Gaddafi, intr-un discurs difuzat de radioul local din Bani Walid, unul din ultimele sale bastioane, potrivit news.com.

Fostul lider a salutat rezistenta loialistilor sai din oraselul din desert Bani Walid, care de cateva saptamani tin piept asaltului fortelor Consiliului National de Tranzitie din Libia.

Din tribul Warfalla, din aceasta regiune, au fost recrutate trupele de elita ale lui Gaddafi. "Prin jihadul vostru, imitati faptele stramosilor vostri", le-a spus el luptatorilor.

"Trebuie sa stiti ca sunt pe teren ca si voi. Mint cand spun ca Gaddafi este in Venezuela sau Gaddafi este in Niger. Sunt printre oamenii mei si un soc neasteptat o asteapta pe clica asta de agenti in zilele urmatoare", a incheiat,a menintator, Gaddafi.

