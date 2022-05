Gaddafi, cat pe ce sa fie prins miercuri. Vezi unde se ascundea

Moammar Gaddafi era gata sa cada in mainile rebelilor libieni, miercuri, insa a scapat ca prin urechile acului. Acum este cert ca el este in viata si se ascunde in Capitala libiana.

Paris Match dezvaluie, in exclusivitate, ca informatii secrete, provenind de la o celula care coordoneaza activitatea mai multor servicii secrete arabe si ale rebelilor, ar fi demonstrat ca fostul lider libian se ascunde in centrul Tripoli.

Miercuri, un comando libian a fost cat pe ce sa il prinda. Pe la 10 dimineata, serviciile secrete au primit un pont de la o sursa credibila, potrivit careia Gaddafi s-ar ascunde de cel putin o noapte intr-o locuinta discreta, fara lux sau confort, in inima Tripoli.

Insa fugarul disparuse inainte ca echipa libiana sa patrunda in casa in care au fost gasite, ulterior, dovezi ca acolo a stat chiar Gaddafi.

Vanatoarea lui continua. Pe capul sau este in prezent o recompensa de 2,5 milioane de dolari.

