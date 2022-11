Libia: Fregata Regele Ferdinand, implicata in operatiuni de salvare

Fregata Regele Ferdinand a participat joi noaptea la o operatiune de salvare a unui vapor avariat care transporta aproximativ 150 de persoane, originare din Africa sub-sahariana, in special din Congo, Ghana, Nigeria, Sudan, a indicat vineri un purtator de cuvant al operatiunii "Protectie unita" a NATO in Libia, Mike Bracken.

Ambarcatiunea, la bordul careia se aflau 10 femei si 15 copii, parasise Misrata la 9 mai si se afla in deriva in largul coastelor Tripoli, in momentul in care a fost reperata, a precizat sursa citata, intr-o conferinta de presa la Cartierul general al operatiunii de la Napoli.

Ofiterul britanic a subliniat ca in ultimele trei zile NATO a aplicat grele lovituri fortelor loiale colonelului libian Muammar Gaddafi, impiedicandu-le sa atace Misrata, o exploatare petroliera pe care o asediaza de doua luni.

"Ceea ce urmareste NATO este incetarea atacurilor asupra civililor", iar joi nu a mai avut loc niciun bombardament asupra Misrata, a explicat Mike Bracken.

Acesta nu a fost in masura sa confirme preluarea de catre insurgenti a controlului asupra aeroportului din oras, al treilea ca marime din Libia, dar a indicat ca peste 20 de vapoare au acostat fara probleme in ultimele 72 de de ore in portul Misrata

