Libia: ONU voteaza unanim pentru sanctiuni, Gaddafi se agata de putere

Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite a votat in unanimitate, sambata noapte, pentru impunerea de sanctiuni regimului colonelului Moamma Gaddafi, in semn de raspuns la "violarile masive si sistematice ale drepturilor omului" in reprimarea protestatarilor antiguvernamentali.

Toti ochii au fost atintiti asupra reprezentantului Chinei, al carui vot era incert - insa pana si acesta a votat pentru sanctionarea regimului din Libia - dar si pentru trimiterea liderilor libieni la Curtea Penala Internationala, pentru o ancheta cu privire la atrocitatile comise impotriva civililor de la inceperea protestelor.

In cele din urma, ONU a votat in unanimitate impunerea unui embargo asupra comertului de arme si munitie cu Libia, inghetarea conturilor colonelului Gaddafi si ale anturajului sau si interdictia de calatorie in strainatate pentru toti acestia.

Vorbind in fata Consiliului, presedintele Barack Obama a spus ca Gaddafi si-a pierdut legitimitatea si ar trebui sa "plece acum".

Si sefa diplomatiei europene, baroneasa Catherine Ashton, a adoptat un ton la fel de dur, amenintand cu "consecinte" daca nu inceteaza violentele impotriva civililor.

Cu toate acestea, liderul libian nu da semne ca vrea sa plece, ci, dimpotriva, pare cu atat mai sfidator, pe masura ce militiile sale seamana moartea. Sunt zvonuri ca regimul Gaddafi ar oferi arme tuturor celor care doresc sa il sprijine, in asa fel incat sa lichideze orice miscare de protest din Capitala Tripoli, unul din putinele locuri care nu a cazut inca in mainile revolutionarilor.

Zilele regimului Gaddafi par numarate, avand in vedere ca mare parte din Libia este in prezent in mainile protestatarilor. Chiar si in Tripoli, parti din oras par a fi sub controlul revolutionarilor. In Benghazi, centrul nervos al revolutiei, fostul ministru al Justitiei incearca sa formeze un guvern interimar antiGaddafi.

Intre timp, regimul Gaddafi se confrunta cu un val de demisii din armata, politie si diplomatie - multe figuri importante intorcand spatele colonelului pentru a se declara la dispozitia poporului libian, infuriate de tratamentul sangeros aplicat manifestantilor.

Acest val de demisii afecteaza si granitele tarii, acolo unde vamesii si politia de frontiera si-au parasit posturile - dupa granita cu Egiptul a venit randul granitei cu Tunisia sa ramana fara reprezentanti ai regimului. Zeci de mii de persoane continua sa fuga din tara afectata de violente fie prin granita cu Egiptul, fie cu Tunisia, ingrijorand oficialii ce prevad o criza umanitara. In acelasi timp, guvernele straine continua operatiunile de evacuare a cetatenilor lor, de teama ca ultimele zvacniri ale regimului Gaddafi vor fi sangeroase.

