Rebelii libieni au cucerit o baza militara importanta de langa Tripoli

Rebelii care s-au apropiat de capitala libiana, Tripoli, au reusit sa cucereasca o baza militara importanta, aflata la 22 de kilometri de aceasta.

Ei au reusit sa captureze arme din baza militara, care, se pare, era ocupata de brigada de elita Khamis, condusa de unul din fiii lui Muammar Gaddafi, relateaza BBC News.

Duminica dimineata, rebelii suferisera o infrangere in Maya, la 35 de kilometri de Tripoli, atacurile de artiliere impingandu-i inapoi.

In capitala, sprijinul pentru Gaddafi ramane puternic, potrivit reporterilor, insa luptele incepute in noaptea dinspre sambata spre duminica au continuat. In ultimele zile, fortele rebele au avansat dintre est si vest, sprijiniti si de avioanele NATO, care trebuie sa protejeze civilii. Insa criticii rezolutiei fortelor internationale spun ca acestea si-au incalcat mandatul, oferindu-le ajutor rebelilor.

Un reporter al agentiei Associated Press a declarat ca a vazut rebelii preluand baza militara si plecand cu multe provizii de acolo. Brigada Khamis este una din cele mai bine antrenate si bine echipate unitati armate din Libia.

Desi rebelii care se apropie de Tripoli se asteapta sa intampine rezistenta puternica, se crede a inceput revolta si din interiorul orasului.

Gaddafi a promis sustinatorilor sai ca rebelii au fost "eliminati", in timp ce ministrul Informatiilor a cerut incetarea focului, spunand ca se poate negocia o solutie pasnica.