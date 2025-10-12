S-a aflat care este „cel mai fericit loc de pe Pământ”. Orașul european care i-a cucerit pe turiști

Duminica, 12 Octombrie 2025
S-a aflat care este „cel mai fericit loc de pe Pământ”. Orașul european care i-a cucerit pe turiști
Turiștii care caută o vacanță plină de energie pozitivă, soare și bună dispoziție ar trebui să-și noteze pe listă Lisabona, capitala Portugaliei. Potrivit unui studiu realizat de platforma de turism BookRetreats, orașul a fost desemnat cea mai fericită destinație de vacanță din lume, depășind destinații celebre precum Bali, Roma sau Sydney.

Cercetarea a luat în calcul factori precum clima, costul vieții, gradul de siguranță, amabilitatea localnicilor, spațiile verzi și calitatea aerului. Lisabona a obținut scorul cel mai mare datorită combinației rare între relaxare, gastronomie, accesibilitate și atmosferă optimistă.

Lisabona, locul unde soarele și zâmbetul sunt la ordinea zilei

Orașul se bucură de peste 280 de zile însorite pe an, iar localnicii sunt renumiți pentru stilul de viață relaxat și ospitalitatea autentică. Străduțele colorate, priveliștile de pe coline și muzica fado creează o stare de bine pe care vizitatorii o descriu drept „molipsitoare”. Lisabona a fost urmată în clasament de Bali, Barcelona, Atena, Bangkok și Sydney.

„Fericirea nu înseamnă doar lux, ci și simplitate, lumină, mâncare bună și oameni calzi, exact ceea ce oferă Lisabona”, se arată în concluziile studiului.

