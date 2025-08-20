Ies la iveală noi informații despre contractul pentru readmiterea României în programul Visa Waiver. De unde a luat ambasada lui Andrei Muraru 100.000 $ pentru onorariul firmei de lobby

La începutul lunii august, a apărut informația publică conform căreia ar exista un contract de lobby în vederea facilitării aderării României la programul Visa Waiver, contract care ar fi derulat de părțile română, respectiv americană.

Informația a fost dezvăluită prima dată de profit.ro pe 8 august, pentru ca ulterior HotNews să solicite un punct de vedere de la Ministerul de Externe, care a înaintat la rândul său solicitarea către Ambasada României la Washington. Informația a fost de asemenea prezentată de Ziare.com la momentul apariției acesteia în spațiul public.

Astfel, în răspunsul transmis către HotNews, ambasada a precizat că acest contract, care se întinde pe o durată de patru luni, iulie-octombrie 2025, și are un cost de 25.000 dolari pe lună, fiind semnat cu compania Global Security Innovative Strategies (GSIS), „a fost încheiat cu scopul consolidării dialogului instituțional și promovării intereselor naționale în raport cu partenerii americani”.

Contractul include furnizarea de expertiză tehnică și strategică, asistență în procesul de comunicare instituțională și publică, sesiuni de informare cu oficiali și experți americani, precum și promovarea pozițiilor României în rândul decidenților de la Washington.

„Costul contractului este de 25.000 USD pe lună, pe o perioadă de patru luni. Niciun leu din banii cetățenilor români nu a fost, nu este și nu va fi utilizat pentru plata acestui contract. Fondurile sunt asigurate exclusiv din sursele extrabugetare de care dispune Ambasada României la Washington, respectiv din sponsorizări”, transmite Ambasada SUA la Washington.

Mai departe, ambasada precizează că el reprezintă „o resursă suplimentară specializată pentru susținerea intereselor României de extindere a agendei de cooperare în domeniul securității interne, siguranței publice, comerțului și facilitării călătoriilor. Cooperarea bilaterală în aceste domenii este în interesul protejării, apărării și promovării intereselor României în Statele Unite”.

Pentru acest contract, Ambasada spune de asemenea că „au fost abordate și analizate mai multe companii de specialitate din Washington cu expertiză și reputație în domeniul politicilor privind securitatea internă (homeland security), iar în final oferta GSIS a fost declarată câștigătoare.”

În baza acestui contract, GSIS trebuie să ofere părții române „consiliere de specialitate pentru promovarea agendei de cooperare în domeniile menționate, care se regăsesc totodată în Declaraţia comună privind Parteneriatul Strategic pentru secolul XXI între România şi Statele Unite ale Americii din 13 septembrie 2011 și în documentele care consemnează prioritățile Parteneriatului Strategic româno-american”

Cine este Global Security Innovative Strategies

Global Security and Innovative Strategies LLC a reprezentat cu succes Qatarul în demersul de a intra în Visa Waiver. Qatar a fost acceptat în programul de călătorii fără viză în septembrie 2024.

Acordul este semnat de ambasadorul Andrei Muraru și principalul partener al GSIS, unul dintre co-fondatorii firmei, Noah Kroloff, potrivit profit.ro.

Noah Kroloff a lucrat timp de patru ani la Departamentul de Securitate Internă, instituția care inițiază deciziile de admitere a țărilor străine în programul Visa Waiver. El a îndeplinit funcția de chief of staff între 2009 și 2013 pe când președinte în SUA era Barack Obama.

„În această poziție, a coordonat 240.000 de angajați, 22 de agenții federale și un buget de 60 de miliarde dolari. A fost principalul consilier al secretarului pentru Securitate Internă în toate funcțiile operaționale și de reglementare ale Departamentului, a supervizat relațiile externe, a administrat activitatea globală a DHS și a fost responsabil de coordonarea agenției cu Casa Albă și cu Consiliul de Securitate Națională. De asemenea, a consiliat persoana nominalizată la conducerea Homeland Security în cadrul echipei de tranziție Obama-Biden″, se arată în prezentarea oficială a lui Noah Kroloff.

Statele Unite au anunțat excluderea României din programul Visa Waiver în prima parte a acestui an.

