Macedonia de Nord prelungeste cu doua saptamani starea de urgenta

"Tinand cont de ultimele evolutii, de numarul de persoane infectate si de numarul de decese, voi semna o decizie de prelungire a starii de urgenta pentru 14 zile, in vigoare incepand de luni", a declarat Pendarovski dupa o reuniune a Consiliului de securitate nationala la Skopje.Presedintele a afirmat ca decizia este motivata "doar de intentia de a permite o lupta eficace pentru sanatate si impotriva consecintelor economice si sociale ale pandemiei".Potrivit lui Pendarovski, daca evolutia negativa va continua, ar putea fi impusa carantina in anumite localitati.Conform presei, epidemia a cunoscut o agravare in ultima saptamana in micul stat balcanic cu aproximativ 2 milioane de locuitori.Presedintele a afirmat ca prelungirea starii de urgenta nu are legatura cu alegerile legislative, prevazute initial pentru 12 aprilie, dar amanate din cauza epidemiei, fara ca partidele sa fi reusit sa se inteleaga asupra noii date a scrutinului.In aceasta situatie, Macedonia de Nord este lipsita de institutii, cu Parlamentul dizolvat si gestionata de un guvern interimar care nu poate actiona eficace decat intr-o stare de urgenta.Macedonia de Nord a raportat pana acum 2.164 de cazuri de infectare cu coronavirus si 131 de decese.