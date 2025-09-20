Mafia italiană, înarmată de Rusia. Ancheta Europol arată legături directe cu Kremlinul

O investigație jurnalistică din Italia scoate la iveală o filieră periculoasă. Arme produse în Rusia ajung în porturile Siciliei, unde sunt preluate de clanurile mafiote din Catania și Palermo. O parte dintre ele sunt păstrate pentru uz intern, iar restul ajung pe piața neagră europeană.

Kalașnikov fără serie și suspiciuni de complicitate

Transporturile ar fi camuflate la bordul navelor rusești care aduc petrol în Mediterană, alături de care se ascund loturi masive de arme, inclusiv puști Kalașnikov fără număr de serie, detaliu care le face imposibil de urmărit. Jurnaliștii au reușit să identifice inclusiv fabrica unde au fost produse aceste arme.

Experții Europol consultați de presă avertizează că o astfel de operațiune nu putea pleca din Rusia fără acordul autorităților de la Moscova. De altfel, agenția europeană atrăsese atenția încă din 2023 asupra apariției pe continent a unor arme rusești neînseriate, suspectând o strategie deliberată a Kremlinului de a sprijini indirect crima organizată în Europa.

