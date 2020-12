Intrevedere intre presedintele ales Maia Sandu si ministrul de externe al Ucrainei: Sprijin reciproc pentru integritatea teritoriala si suveranitatea fiecarui stat

"Am discutat despre initierea unei colaborari imediate in vederea relansarii relatiilor bilaterale, care au stagnat patru ani. Am accentuat necesitatea cooperarii in ceea ce priveste integrarea europeana, fortificarea securitatii in regiune, inclusiv prin rezolvarea pasnica a conflictului transnistrean, asigurarea securitatii energetice, imbunatatirea infrastructurii in regiune, precum si facilitarea schimburilor comerciale. Am reiterat sprijinul reciproc pentru integritatea teritoriala si suveranitatea fiecarui stat', se arata intr-o postare publicata de Maia Sandu pe pagina sa de Facebook In cadrul intrevederii, cei doi au convenit asupra unei apropiate vizite a Maiei Sandu la Kiev, in luna ianuarie.Intr-un interviu acordat Deschide.md in cadrul vizitei sale la Chisinau si publicat vineri, seful diplomatiei ucrainene si-a exprimat convingerea ca relatiile dintre Ucraina si Republica Moldova vor fi in continuare unele calduroase.Dmitro Kuleba a spus ca nu a avut o intrevedere cu presedintele in exercitiu al Republicii Moldova, Igor Dodon , pentru ca Ucraina respecta alegerea cetatenilor Republicii Moldova si mai ales pentru ca este important ca "oricine ar fi ales de catre poporul moldovean, acest om trebuie sa respecte integritatea teritoriala a Ucrainei si sa nu puna niciodata la indoiala apartenenta Peninsulei Crimeea la Ucraina, dar si a partilor ocupate ale regiunilor Donetk si Lugansk".Totodata, ministrul ucrainean al afacerilor externe si-a exprimat convingerea ca Rusia se va retrage din teritoriile ocupate in regiune: Crimeea, Donbas si Transnistria , iar inghetarea conflictului din Donbas dupa modelul celui transnistrean ar fi cel mai prost scenariu pentru Kiev.Referitor la retragerea trupelor si a munitiilor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova, seful diplomatiei ucrainene a declarat ca o decizie "depinde in primul rand de Moscova , iar in al doilea rand de Chisinau si de capitalele care-i sunt prietene, care sunt dispuse sa ajute la restabilirea integritatii teritoriale". "Cand va fi luata decizia finala de evacuare (a trupelor si munitiilor rusesti), sunt convins ca Ucraina va oferi intreg suportul pentru realizarea acestui proiect si pentru restabilirea integritatii teritoriale (a Republicii Moldova). Acum este prematur sa discutam anumite detalii tehnice, deoarece un asemenea proces logistic cum ar fi retragerea trupelor necesita atentie asupra celor mai mici detalii", a spus ministrul ucrainean.CITESTE SI: