Maia Sandu, catre ambasadorul Rusiei la Chisinau: "Este misiunea mea sa scot tara din izolare internationala si sa dezvoltam relatii bune cu Federatia Rusa"

In cadrul intrevederii au discutat despre agenda de cooperare bilaterala intre Republica Moldova si Federatia Rusa, scrie intr-o postare pe Facebook Partidul Actiune si Solidaritate."In calitate de prim-ministru, mi-am dorit si am inceput o relatie bazata pe respect reciproc si pragmatism, care sa fie in beneficiul cetatenilor nostri. Imi doresc sa putem relua agenda de cooperare in baza acestor principii", a declarat Maia Sandu.Totodata, Maia Sandu accentueaza ca misiunea ei in calitate de presedinte este sa unifice societatea si sa construiasca un stat functional care lucreaza pentru cetateni. Ea a mentionat ca interesul cetatenilor moldoveni va sta la baza politicii externe:"Este misiunea mea sa scot tara din izolare internationala si sa dezvoltam relatii bune cu Federatia Rusa, care sa permita rezolvarea unor probleme importante pentru cetateni. Am convenit sa incepem sa lucram imediat pentru a prelungi scutirea de taxa vamala la exportul unei serii de produse moldovenesti, care expira la sfarsitul acestui an."Maia Sandu a precizat ca va duce o politica externa activa pe toate planurile, care va avea la baza interesul national. "Voi depune eforturi maxime pentru a avea o relatie pozitiva, pragmatica si previzibila cu Federatia Rusa. Sper sa putem avea o cooperare buna de acum inainte."