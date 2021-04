Republica Moldova "bagata" rapid in stare de urgenta. Maia Sandu: Este o incercare de a mai amana dizolvarea acestui Parlament

Insa de aceasta data au votat rapid adoptarea starii de urgenta pe perioada 1 aprilie - 30 mai 2021.Presedintele Republicii Moldova a venit cu o reactie in urma acestei hotarari Maia Sandu considera ca aceasta este o decizie goala, care doar are scopul de a amana dizolvarea Parlamentului, precizeaza Descide.md "Ei fac tot posibilul ca se se mentina la putere. Ceea ce au facut ei astazi nu este un semn de grija fata de sanatatea si viata oamenilor si nu am vazut acest semn de grija nici pana acum si nicidecum prin decizia de astazi care este o decizie goala. Nu are nimic in ea care sa spuna foarte clar ce este starea de urgenta, cum aceste masuri, care lispsesc, vor conduce la micsorarea numarului de oameni care se infecteaza, cum vor fi compensati cei care de pe urma acestor masuri de restrictionare vor avea de pierdut anumire venituri si cum statul va compensa aceste lucruri. A venit doar o singura fraza: stare de urgenta. Eu asta inteleg: este o incercare de a mai amana dizolvarea acestui parlament. Este o incercare de a mai prelungi viata acestui Parlament cu cateva luni asa incat in aceste luni sa-si mai aprobe legi si decizii care-i avantajeaza pe ei si care daunaeaza tarii. Doar niste oamenii disperati pot sa vina cu asemenea decizii, care nu sunt nici justificate, nici explicate", a comentat Maia Sandu.