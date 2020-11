Rusii nu pleaca din Transnistria. Moscova transmite ca retragerea trupelor 'va afecta reglementarea pasnica a conflictului'

"Consideram ca aceasta declaratie are drept scop subminarea eforturilor de solutionare pasnica a problemei transnistrene", a spus Zaharova, potrivit portalului Deschide.md, care citeaza agentia de presa Tass.Amintim ca Adunarea Generala a ONU a adoptat in iunie 2018, cu 64 de voturi "pentru" si 15 "impotriva" rezolutia Republicii Moldova privind retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreana.Ministrul moldovean de Externe de atunci, Tudor Ulianovschi, a declarat ca Grupul Operativ de Trupele Ruse, pe scurt GOTR, stationeaza in continuare ilegal pe teritoriul Republicii Moldova. Anterior acesta a declarat ca rezolutia vizeaza trupele ruse din cadrul GOTR, nu si pe cele de mentinere a pacii. 83 de state s-au abtinut de la votarea rezolutiei.In acelasi context Chisinaul a solicitat statelor OSCE sa sustina la ONU rezolutia privind retragerea trupelor si munitiilor rusesti de pe teritoriul Republicii Moldova. Ambasadorul moldovean la Viena, Victor Osipov, a mentionat ca prin Declaratia finala a Summitului OSCE de la Istanbul din 1999, statele participante au stabilit obligatia de retragere a trupelor rusesti de pe teritoriul suveran al Republicii Moldova, accentuand ca acest proces, care initial a inregistrat un progres notabil, ulterior a fost suspendat, iar asa-numitul Grup Operativ de Trupe Ruse (GOTR) a continuat sa se afle ilegal, fara acceptul tarii-gazda, pe teritoriul Republicii Moldova."Necesitatea de a asigura paza stocurilor de munitii de la Cobasna, care trebuie sa fie evacuate si lichidate, sau incercarile de a face o legatura intre GOTR si trupele ruse de pacificare sunt tertipuri de justificare inacceptabile", a declarat ambasadorul Osipov.Amintim totodata ca Ministrul de Externe al Federatiei Ruse, Serghei Lavrov a promis in septembrie 2019 ca Rusia va distruge munitiile de la Cobasna care au depasit termenul de exploatare. Procesul urma sa fie realizat dupa normele ce functioneaza in Federatia Rusa, iar pregatirile ar fi trebuit sa dureze un an. In prezent nu exista semnale ca Federatia Rusa a facut ceva pentru lichidarea munitiilor de la Cobasna.CITESTE SI: