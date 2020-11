SUA o felicita pe Maia Sandu pentru victoria importanta la alegerile prezidentiale din Republica Moldova

"Statele Unite o felicita pe Maia Sandu pentru realizarea istorica de a fi aleasa in calitate de prima femeie presedinte al Republicii Moldova. Incepand cu 1991, Statele Unite au fost un partener devotat al Republicii Moldova.Am sprijinit poporul Republicii Moldova in eforturile depuse de acesta pentru a-si consolida democratia si a construi un viitor mai prosper pentru propria tara. Liderii Republicii Moldova ar trebui acum sa conlucreze pentru a face fata continuei pandemii de COVID-19, pentru a dezvolta economia Republicii Moldova, pentru a-i consolida institutiile democratice si pentru a-i apara suveranitatea si integritatea teritoriala. Statele Unite vor sprijini cu fermitate aceste eforturi", se arata in mesajul ambasadei SUA.Candidata pro-europeana a Partidului Actiune si Solidaritate ( PAS ), Maia Sandu, a castigat al doilea tur al alegerilor prezidentiale de duminica din Republica Moldova, cu 57,75% din voturi, fata de 42,25% obtinute de socialistul Igor Dodon