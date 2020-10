VIDEO Reactia unei femei eliberate la patru ani dupa ce a fost rapita de teroristi: "Vreau sa imi vad fiul. Doar vreau sa il vad si sa ii cer iertare"

Potrivit sursei citate, extremisti islamisti inarmati au rapit-o pe Sophie Petronin in decembrie 2016, in orasul Gao, unde femeia de 75 de ani conducea o organizatie caritabila pentru copiii care sufera de malnutritie.Alaturi de Sophie Petronin, a fost eliberat si politicianul malian Soumaila Cisse rapit in urma cu aproape sapte luni. Cei doi au fost eliberati in urma unui schimb de ostatici.Fiul femeii eliberate dupa patru ani de detentie a mers sa o intampine dupa eliberare. Acesta a declarat presei franceze ca se teme de starea in care o va gasi pe mama sa, aceasta fiind probabil "bolnava si slabita", dar "lucida".Potrivit stirileprotv.ro , revederea emotionanta dintre cei doi a fost surprinsa de reproterii France24."Vreau sa imi vad fiul. Doar vreau sa il vad si atat. Sa ii cer iertare. I-am produs multa durere si multe griji si munca, pentru a ma ajuta sa scap de unde eram. Deci vreau doar sa ii cer iertare, asta e tot ce vreau", a spus femeia, potrivit sursei citate.