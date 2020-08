Lovitura de stat in Mali: Presedintele a demisionat, militarii la putere anunta alegeri intr-un ''interval de timp rezonabil''

"Am decis sa renunt la post", a declarat Keita, imbracat in vesminte traditionale si purtand o masca pe figura pentru a se proteja de infectarea cu coronavirus. La circa trei ore dupa anuntul facut de presedintele Keita, barbati in uniforma au aparut la postul public ORTM , in jurul orelor 03:40 (GMT si locale)."Noi, fortele patriotice grupate in cadrul Comitetului national pentru salvarea poporului (CNSP), am decis sa ne asumam responsabilitatile fata de poporul nostru si fata de istorie'', a declarat un barbat care a fost prezentat drept purtatorul de cuvant al militarilor, colonel-major Ismael Wague, adjunctul sefului de Stat Major al armatei aerului. ''Tara noastra, Mali , aluneca pe zi ce trece in haos, anarhie si insecuritate din cauza oamenilor insarcinati cu destinul sau", a acuzat ofiterul malian.Wague a denuntat "clientelismul politic" si "gestionarea in familie a afacerilor statului", precum si "risipa, jaful si arbitrariul", o justitie "defazata fata de cetateni", "o educatie nationala care se poticneste", masacrarea satenilor, "terorismul si extremismul"."Societatea civila si miscarile socio-politice sunt invitate sa ni se alature pentru a crea impreuna cele mai bune conditii pentru o tranzitie politica civila care sa conduca la alegeri generale credibile pentru exercitiul democratic prin intermediul unei foi de parcurs care va pune bazele unui nou Mali", a adaugat colonelul-major, care le-a cerut organizatiilor internationale si regionale "sa li se alature pentru bunastarea Mali"."(Misiunea ONU ) Minusma, forta (antijihadista franceza) Barkhane, G5 Sahel (care grupeaza cinci tari din regiune), forta Takuba (o alianta a fortelor speciale europene care ii asista in lupte pe malieni) raman partenerii nostri. Toate acordurile anterioare" vor fi respectate, a insistat Wague, adaugand ca militarii malieni sunt "atasati procesului de la Alger", acordul de pace semnat in 2015 intre Bamako si gruparile armate din nordul tarii."Nu tinem de putere, dar tinem la stabilitatea tarii, ce ne va da sansa sa organizam intr-un interval de timp rezonabil alegeri generale pentru a permite Mali sa aiba institutii puternice", a mai declarat Wague.Presedintele si premierul Boubou Cisse au fost arestati de armata in urma unei revolte care a avut loc marti, dupa luni intregi de proteste de strada in instabilul stat din Africa de Vest, care se confrunta si cu o insurgenta a gruparilor islamiste.Natiunile Unite, Uniunea Europeana, Comisia Uniunii Africane si Comunitatea Economica a Statelor din Africa de Vest (ECOWAS) au condamnat actiunile armatei. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut "eliberarea imediata" a presedintelui, iar UE a transmis ca "condamna tentativa de lovitura de stat in desfasurare in Mali si respinge orice schimbari anticonstitutionale". 'Acesta nu poate fi in niciun caz raspunsul la profunda criza socio-politica ce a lovit Mali de cateva luni', se mentiona intr-un comunicat al UE.Ulterior, ECOWAS a anuntat ca a decis sa inchida granitele statelor membre cu Mali, sa suspende tara din organismele de luare a deciziilor ''cu efect imediat'' si sa intrerupa temporar fluxurile financiare intre cele 14 tari membre si Bamako.Militarii au inceput sa se revolte marti dimineata in orasul-garnizoana Kati, situat la 15 kilometri nord-vest de Bamako. Lovitura de stat militara s-a produs dupa cateva saptamani de tensiuni politice si proteste antiguvernamentale repetate, in timpul carora negocierile dintre guvern si opozitie, care este condusa de popularul cleric Mahmoud Dicko, fost aliat al lui Keita, au esuat.O lovitura de stat care a avut loc in 2012 in Mali a fost executata de militari din aceeasi garnizoana, aminteste dpa, care adauga ca instabilitatea politica din Mali este vazuta drept o evolutie periculoasa pentru intreaga regiune a Sahelului, care se confrunta deja cu amenintari din partea numeroaselor grupari teroriste si separatiste.In Mali se afla 120 de militari romani. Acestia fac parte din Carpathian Pumas - detasament care executa misiuni pentru fortele ONU. Ajuta la salvarea militarilor raniti si fac inclusiv misiuni de cercetare si patrulare pentru a descuraja teroristii care activeaza in nordul tarii.