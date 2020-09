Mali: Junta militara promite o perioada de tranzitie de 18 luni

Un grup de ofiteri superiori l-a rasturnat de la putere, la 18 august, pe presedintele Ibrahim Boubacar Keita, in functie din 2013 si slabit de mai multe luni de contestare in fata gravelor probleme de insecuritate, de criza economica si institutionala cu care se confrunta tara, dar si de coruptie reprosata intregii clase politice.Experti desemnati de junta au adoptat o "carta" de tranzitie la finalul a trei zile de discutii la Bamako intre personalitati politice, societatea civila si militari.Aceasta "carta" nu a fost data publicitatii deocamdata, dar documentul in discutie sambata prevedea o perioada de tranzitie de 18 luni, condusa de un presedinte desemnat de un comitet stabilit de junta, potrivit corespondentilor AFP."Ne luam angajamentul in fata voastra sa depunem tot efortul in punerea in aplicare a acestor rezolutii in interesul exclusiv al poporului malian", a declarat seful juntei, colonelul Assimi Goita, la incheierea "zilelor de consultare nationala"."Solicitam si speram sa obtinem sprijinul si ajutorul comunitatii internationale in aplicarea corecta a cartei si a foii de parcurs a tranzitiei", a adaugat el.Unii parteneri internationali ai Republicii Mali, incepand cu Comunitatea economica a statelor din Africa de Vest (ECOWAS), au cerut revenirea la puterea civila in termen de maxim un an, la capatul unei perioade tranzitie conduse de civili.ECOWAS, care a impus un embargo asupra schimburilor financiare si comerciale cu Mali, a dat termen juntei pana la 15 septembrie sa desemneze un presedinte si un premier civil de tranzitie.