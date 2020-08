Militarii care au preluat puterea in Mali au anuntat cum vor sa conduca tara. Vor fi trei ani de tranzitie, iar presedintele demis va fi eliberat

"Junta a afirmat ca doreste o perioada de tranzitie de trei ani pentru a revizui fundamentele statului malian. Aceasta tranzitie va fi condusa de un organism prezidat de un militar care va fi in acelasi timp sef al statului", a informat o sursa din cadrul delegatiei Comunitatii Economice a Statelor din Africa de Vest (ECOWAS), la finalul celei de-a doua zile de negocieri cu noua echipa la putere la Bamako.Un membru al juntei a confirmat pentru AFP "cei trei ani de tranzitie cu un presedinte militar si un guvern alcatuit in majoritate din militari".Potrivit sursei din delegatia ECOWAS, junta si-a dat acordul pentru "eliberarea presedintelui Keita", retinut dupa lovitura de stat de marti, "care va putea pleca la domiciliul sau" din Bamako. "Daca doreste sa calatoreasca pentru ingrijiri medicale, nu este nicio problema", a precizat aceasta.In ce il priveste pe premierul Boubou Cisse, arestat in acelasi timp cu presedintele Keita si detinut in tabara militara din Kati, la periferia capitalei, "am obtinut din partea juntei acceptul sa fie mutat intr-o resedinta securizata din Bamako", a adaugat acest responsabil vest-african. Toate informatiile au fost confirmate de o sursa din cadrul juntei.A doua zi de negocieri a dus la o serie de progrese, insa fara un acord complet, si urmeaza sa fie reluate luni. "Am ajuns la o intelegere asupra anumitor puncte, dar nu asupra tuturor punctelor aflate in discutie", a declarat la iesire dupa mai multe ore de discutii seful delegatiei vest-africane, fostul presedinte al Nigeriei Goodluck Jonathan, cu misiunea din partea ECOWAS de a incerca sa restabileasca "ordinea constitutionala" in Mali.Mali, unde soldatii au preluat marti controlul asupra unei unitati militare din apropiere de Bamako, este zguduit de o profunda criza politica dupa alegerile legislative din martie-aprilie, care se adauga unui climat de insecuritate provocat de atacuri jihadiste.