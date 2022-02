Ostatici in Algeria: Povestea celui de-al doilea roman care a murit

Mihail Marius Bucur, romanul mort in spital dupa ce a fost ranit in criza ostaticilor, a lucrat timp de zece ani in strainatate, ca inginer, iar in Algeria muncea de sase luni si plecase din Romania cu doar cateva zile inaintea atacului terorist, dupa ce isi petrecuse Craciunul si Revelionul acasa.

Mihail Bucur avea 40 de ani, era casatorit si era tatal unui baiat de 14 ani si al unei fetite de trei ani.

Barbatul a locuit multi ani in Ploiesti, iar in urma cu aproximativ sapte ani el si sotia sa au cumparat un teren intr-o localitate din apropierea Ploiestiului, unde si-au construit o casa in care s-au mutat in urma cu aproape trei ani.

Mihail Bucur a ramas orfan de ambii parinti la varsta de patru ani si a fost crescut de o sora mai mare, iar cei care il cunosteau spun ca era "un om bun, chibzuit si echilibrat".

"Parintii i-au murit la patru ani si l-a crescut o sora. Era un om trecut prin viata, extraordinar de calm, bun, chibzuit, echilibrat. Iubea foarte mult muzica. Desi castiga foarte multi bani, nu era deloc o fire extravaganta, iar banul nu-l schimbase", a declarat un apropiat al familiei.

Marius Bucur a absolvit Facultatea de Constructii din Bucuresti, iar in ultimii zece ani a lucrat ca inginer in constructii pentru firme din domeniul petrolier de pe mai multe continente.

Prima data a plecat la munca in strainatate in urma cu zece ani, in Texas. A lucrat apoi in tari precum Kuwait si Kazahstan. In 2011 a lucrat in Romania, iar in urma cu sase luni se angajase ca inginer pe platforma de la In Amenas.

Reprezentanti ai Prefecturii Prahova au declarat ca Mihail Bucur este un inginer cu "inalta calificare" si ca fusese recrutat de catre o firma din Londra pentru a lucra in Algeria pentru British Petroleum.

Marius Bucur petrecuse Craciunul si Revelionul in Romania, alaturi de familie si se intorsese in Algeria in 8 ianuarie, cu doar cateva zile inaintea atacului terorist.

Vecinii barbatului spun ca Mihail Bucur era "un om muncitor, care isi iubea mult copiii si tragea pentru familie".

"Era un om foarte bun, saritor. Iarna, cand a fost zapada mare, venea la noi, ne intreba daca avem nevoie de ceva, daca vrem sa ne duca undeva, sa ne aduca apa...", afirma unul dintre vecinii familiei Bucur.

Sotia lui Mihail Bucur este cunoscuta in Prahova drept o femeie de cariera, care a condus, ca director general, Casa de Asigurari de Sanatate a judetului Prahova, plecand din aceasta functie in 2010, inainte de a o naste pe fetita. In prezent, aceasta lucreaza ca auditor la Curtea de Conturi.

"O femeie cu mult bun simt si un om pe care te poti baza. Nu merita sa i se intample asa ceva", spun oamenii care o cunosc pe sotia romanului mort in Algeria.

Initial, familia lui Mihail Marius Bucur a fost anuntat ca acesta a suferit o rana la mana, dar ca este in afara oricarui pericol. Duminica, familia a fost anuntata despre decesul barbatului care se afla intr-un spital din Alger, reprezentantii MAE spunand ca nu au primit informatii corecte, complete si la timp de la autoritatile algeriene despre situatia barbatului.

Doi romani si-au pierdut viata in urma atacului terorist din Algeria, in timp ce alti trei s-au salvat.

Unul dintre supravietuitori, Liviu Floria, in varsta de 46 de ani, din Pitesti, a ajuns in Romania sambata seara, iar duminica a organizat o conferinta de presa in care a relatat "teroarea permanenta" prin care a trecut timp de doua zile, subliniind ca supravietuitorii "nu au fost salvati, ci s-au salvat".

Barbatul a povestit cum a reusit sa scape dupa ce impreuna cu un alt roman, George Iachim, din Constanta, s-a baricadat intr-un birou din complexul de la In Amenas, de unde intr-un final au reusit sa fuga tarandu-se pe sub masini si sarind un gard. El a mai relatat cum a mers apoi prin desert, timp de 15 ore, "cel putin 35 de kilometri", alaturi de alti sapte barbati.

