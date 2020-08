Presedintele si premierul din Mali, arestati de militarii care au declansat rebeliunea. In tara africana se afla 120 de soldati romani sub egida ONU

"Putem sa va spunem ca presedintele si prim-ministrul sunt sub controlul nostru. I-am arestat in resedintele lor", a declarat pentru France Presse unul dintre liderii rebeliunii, sub acoperirea anonimatului.Potrivit unui alt militar din tabara soldatilor revoltati, cei doi politicieni sunt "intr-un blindat in drum spre Kati", unde se afla unitatea Soundiata Keita, la circa 15 km de Bamako, punct de plecare al rebeliunii la inceputul zilei. Militarii revoltati au preluat intai controlul unitatii si al strazilor adiacente, apoi s-au deplasat in convoi spre centrul capitalei, potrivit unui corespondent al AFP.La Bamako, ei au fost aclamati de manifestantii adunati pentru a cere demisia sefului statului in Piata Independentei, epicentrul protestelor care au zguduit Mali in ultimele luni, inainte de a se indrepta spre resedinta presedintelui Keita.Presedintele Comisiei Uniunii Africane (UA), Moussa Faki Mahamat, a condamnat energic arestarea presedintelui malian. "Condamn energic arestarea presedintelui Ibrahim Boubacar Keita, a premierului Boubou Cisse si a altor membri ai guvernului malian si fac apel la eliberarea lor imediata", a scris el pe contul sau de Twitter In Mali se afla 120 de militari romani. Acestia fac parte din Carpathian Pumas - detasament care executa misiuni pentru fortele ONU . Ajuta la salvarea militarilor raniti si fac inclusiv misiuni de cercetare si patrulare pentru a descuraja teroristii care activeaza in nordul tarii.