VIDEO SUA, in pragul razboiului civil dupa impuscarea unui afro-american de catre politie. Trei dintre copiii victimei au asistat la scena

Dupa doua seri de proteste in stilul celor care au urmat decesului lui George Floyd, cu jafuri, vandalism si incendii, unii civili au pus mana pe arma si au iesit in strada impotriva protestatarilor.Intr-un filmulet distribuit pe larg pe retelele de socializare, un activist al miscarii "Black Lives Matter" ("Viata negrilor conteaza") poate fi vazut la pamant dupa ce fusese impuscat de o persoana care apara o proprietate pentru a nu fi incendiata. Doua persoane au fost impuscate fatal in a treia noapte de proteste, marcata de haos. Inregistrari video postate online surprind oameni fugind pe strazi in timp ce rasuna focuri de arma.Inainte de aceste incidente, manifestantii au tras cu focuri de artificii in politisti, care au ripostat la randul lor cu gloante de cauciuc. In afara de Kenosha, mii de persoane au iesit in strada la Minneapolis, New York sau Portland ca sa ceara dreptate pentru Jacob Blake.La fel ca in cazul lui George Floyd, tentativa de retinere a lui Jacob Blake, in varsta de 29 de ani, a fost filmata de un martor. Intr-o inregistrare video de 20 de secunde, tanarul afro-american, tata a sase copii, poate fi vazut cum este urmarit de catre doi politisti care isi scot armele in timp ce acesta ocoleste o masina. Un agent il prinde pe Blake in timp ce acesta deschide o portiera si incearca sa urce pe locul soferului. Politistul trage - in inregistrare se aud sapte focuri de arma - si-l impusca pe Blake in spate. Trei dintre fiii sai, in varsta de trei, cinci si opt ani, au asistat la scena.Potrivit Politiei din Kenosha, cei doi agenti au reactionat la un "incident domestic" inaintea producerii impuscarii. Citand martori oculari, ziarul local Kenosha News scrie ca Blake incerca sa puna capat unui conflict intre doua femei.Guvernatorul statului Wisconsin, democratul Tony Evers, a facut apel la manifestatii pasnice si a anuntat desfasurarea Garzii Nationale pentru a proteja infrastructura critica. Presedintele Donald Trump a cerut la randul sau mobilizatea Garzii Nationale in oras.