Bilantul cutremurului din Mexic creste dramatic. Sunt 248 de morti, printre care zeci de copii peste care s-a prabusit o scoala

Bilantul cutremurului cu magnitudine 7,1 grade pe scara Richter care a zguduit marti Mexicul continua sa creasca ingrijorator.

Autoritatile au anuntat ca 248 de persoane au murit in urma seismului, intre care 21 de copii care au decedat dupa ce scoala in care se aflau s-a prabusit peste ei, conform Al Jazeera.

Chiar daca bilantul este deja ridicat, autoritatile au spus ca se asteapta ca numarul mortilor sa creasca in orele urmatoare.

Drintre sutele de morti, 117 persoane sunt din Mexico City, 55 din statul Morelos, 39 din Puebla, 12 din statul Mexico si trei din Guerrero.

Martorii au povestit presei momentele ingrozitoare prin care au trecut.

Fabiola Luna Rios era in casa cand a inceput sa simta cutremurul. "A fost o experienta oribila", a declarat ea pentru Al Jazeera. "Am iesit in strada si am vazut casa cum se misca in stranga si dreapta", a precizat ea.

Sotul sau, Jesus Alberto, a precizat ca a crezut ca se crapa pamantul. "Am vazut cum cadeau casele si pentru cateva secunde am crezut ca o sa mor", a spus el.

Ambasada Romaniei la Ciudad de Mexico a anuntat, miercuri dimineata, ca pana in prezent nu detine informatii conform carora printre victime s-ar afla si cetateni romani. Pana acum nu au fost primite solicitari de asistenta consulara din partea rezidentilor romani sau a rudelor acestora.

"Cetatenii romani afectati de seismul produs in Mexic pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romaniei la Ciudad de Mexico: 00 52 55 5280 0447 si 00 52 55 5280 1869 , apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta sau la numarul de urgenta al misiunii diplomatice - 00 52 55 38 833 072 ", se arata intr-un comunicat.

Seismul de marti seara a avut loc cand foarte multi oameni participau la o simulare de seism, la exact 32 de ani dupa ce un altul a ucis mii de oameni in Ciudad de Mexico, in 1985. Sirenele de avertizare au sunat, insa, oamenii au crezut ca este vorba numai de o simulare si nu s-au pus la adapost.

Acest seism s-a produs la nici doua saptamani de la devastatorul cutremur care a dus la moartea a aproape 100 de persoane.

#MexicoCity earthquake: 21 school children and four adults killed in school collapse, 38 still missing in rubble https://t.co/RXAB097rCU pic.twitter.com/LPti17V67C - The Telegraph (@Telegraph) 20 septembrie 2017

#MexicoCity earthquake: * At least 224 dead * 7.1 magnitude * Less than two weeks after earthquake which killed 90https://t.co/aJDtyLEOks pic.twitter.com/tHvcGk1GQS - The Telegraph (@Telegraph) 20 septembrie 2017