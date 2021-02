Capul bandei de romani care a infuriat Mexicul. Investigatorii estimeaza ca a furat 1,2 miliarde de dolari in cinci ani

O investigatie politieneasca extrem de complexa, coordonata de FBI si Parchetul General din Mexic urmareste de mai multi ani anihilarea gruparii infractionale cunoscute sub numele "Riviera Maya".Mai multi romani, in colaborarare cu unitati bancare din Mexic, au pus stapanire pe toate sursele de bani din populara zona turistica Riviera Maya. Au obtinut licente de la autoritatile municipale pentru a instala bancomate in care erau montate deja dispozitive de skimming in Tulum, Playa del Carmen, Cancun sau locuri populare printre surferi, precum Sayulita si Puerto Vallarta.Ulterior, dupa ce copiau datele bancare, alti membri ai gruparii calatoreau in diverse tari din lume pentru a sustrage banii din conturile turistilor. Cine sunt ceilalti membri din fruntea gruparii , puteti citi in investigatia jurnalistica a Organized Crime and Corruption Reporting Project O investigatie jurnalistica de amploare facuta, in colaborare, de OCCRP, RISE Project, Quinto Elemento Lab si Mexicanos Contra la Corrupcion y la Impunidad a relevat ca gruparea era coordonata de Florian Tudor, zis Rechinul, un interlop din Craiova.Tudor a ajuns initial in Mexic in 2012, ca sef al unei operatiuni de trafic de persoane intre Mexic si Statele Unite. In 2014, a pus pe picioare gruparea Riviera Maya. Oameni implicati in afacerea ilegala spun ca schema de furt de identitati bancare aducea gruparii anual 240 de milioane de dolari.Reteaua de furt a fost destructurata abia in 2019 si se estimeaza ca a furat in total 1,2 miliarde de dolari . Desi bancomatele au fost curatate, liderul gruparii ar fi in continuare liber in Mexic.Cele mai recente informatii oficiale despre ancheta din Mexic dateaza din vara anului 2020, cand FBI a trimis cereri in care solicita colaborarea unor institutii financiare din Mexic.In 2019, DIICOT a efectuat mai multe perchezitii in Romania, in cursul carora a confiscat mai multe masini si sume de bani infime comparativ cu cele reclamata a fi fost furate.Cu aceasta ocazie, a iesit la lumina si o rafuiala mafiota in Mexic, in urma careia unul dintre romanii din grupare a fost impuscat in cap. Se pare ca la mijloc ar fi fost neintelegeri intre victima si liderul gruparii.Unul dintre turistii romani blocati de cateva zile pe aeroportul din Cancun spune ca a vazut un mail deschis de un politist de frontiera , al carui continut aducea cu o "circulara pentru romani". Multi dintre cei blocati acolo sunt de parere ca tratamentul inuman la care sunt supusi are legatura cu infractiunile gruparii conduse de Florian Tudor.