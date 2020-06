Cea mai veche si mai mare structura maiasa, descoperita in Mexic

Ziare.

Structura, spre deosebire de celebrele piramide maya din orase precum Tikal din Guatemala sau Palenque din Mexic, ce au fost ridicate cu aproximativ 1.500 de ani mai tarziu, nu a fost construita din piatra ci din pamant si argila si a fost probabil folosita pentru ritualuri, conform cercetatorilor.Localizata la Aguada Fenix, in apropiere de granita cu Guatemala, structura masoara aproape 400 de metri latime si 1.400 de metri lungime si avea inaltimea intre 10 si 15 metri. Ca volum total, depaseste Marea Piramida din Giza ce a fost construita cu 1.500 de ani mai devreme.In sit nu s-au gasit urme de sculpturi care sa reprezinte conducatorii comunitatii, ceea ce sugereaza ca la inceputurile sale, cultura Maya era egalitara si abia ulterior au aparut inegalitatile sociale si ierarhia adusa de acestea, sustin cercetatorii."Pentru ca este o structura atat de mare, daca pasesti pe ea nici nu-ti dai seama ca te plimbi pe ceva artificial", a declarat arheologul Takeshi Inomata de la Universitatea din Arizona, coordonatorul studiului publicat de Nature. "Dar contururile sale se vad cu usurinta pe instrumentele lidar", a adaugat el.Lidar, acronimul de la "Light Detection and Ranging", este o tehnologie din familia radarului si sonarului care emite pulsuri laser din zbor, deasupra unei locatii, generand informatii 3D cu privire la forma si trasaturile structurilor aflate la sol."Oamenii din regiunile din jur se adunau probabil aici pentru ocazii speciale, probabil legate de ciclurile calendaristice. Ritualurile probabil ca implicau procesiuni (...) Oamenii depuneau obiecte simbolice, cum ar fi topoare din jad, in centrul acestui platou", a mai explicat Inomata.