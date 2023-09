Cutremur puternic in Mexic

Un cutremur puternic a zguduit, miercuri, capitala Mexicului. Pana la acest moment, nu au fost raportate victime.

Potrivit Institutului de Monitorizare Geologica din Statele Unite, seismul a avut magnitudinea de 6,1 cu epicentrul localizat pe coasta Pacificului, in apropiere de Acapulco, scrie Fox News.

Mexico City este un oras vulnerabil la cutremure din cauza solului malos pe care a fost construit.

In 1985, peste sase mii de persoane au murit in capitala Mexicului in urma unui cutremur cu o magnitudine de 8,1.

