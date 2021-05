Cel mai periculos infractor roman in viata. Cum a furat 7,5 milioane de dolari in doar 24 de ore

Originar din Craiova, Tudor a pus bazele unui imperiu infractional in Mexic. Gruparea uriasa de oameni aflata in subordine a reusit sa fure in doar cativa ani sume colosale, estimate la 1,2 miliarde de dolari Infractorul roman a furat cea mai mare parte din bani prin reinventarea skimmingului bancar, operatiunea frauduloasa care presupune sustragerea datelor bancare.In mod obisnuit, skimmingul este practicat prin plasarea unei tastaturi false peste cea orginala a bancomatului sau prin introducerea unui dispozitiv electronic in fanta destinata inserarii cardului. De regula, aceste dispozitive sunt descoperite la scurt timp dupa montare si sunt mai greu de folosit la bancomatele de ultima generatie.Gruparea lui Florian Tudor a mers "la sursa", in sensul ca a gandit o schema prin care dispozitivele electronice de furt sa fie inserate in interiorul bancomatelor, fiind astfel extrem de greu de descoperit.Investigatorii din SUA, Mexic si Romania care lucreaza de mai multi ani la cazul Florian Tudor spun ca infractorul roman a inceput operatiunea in jurul anului 2010.In 2013-2014, gruparea a achizionat pur si simplu o societate specializata in producerea si mentenanta masinilor ATM numita Intacash, care ulterior a semnat un contract de parteneriat cu una dintre cele mai importanta banci din Mexic - Multiva, in anul 2014.In interiorul bancomatelor scoase pe piata, au fost plasate doua dispozitive electronice, unul pentru copierea datelor bancare si celalalt pentru furtul PIN-urilor. Pentru a extrage datele furate, membrii gruparii nu trebuiau decat sa se apropie de bancomate cu un telefon mobile si sa se conecteze la doua retele bluetooth, cu date emise din dispozitive.Infractorii au obtinut licente de la autoritatile municipale pentru a instala bancomatele-capcana. Au tintit cele mai populare destinatii turistice din Riviera mexicana, printre care locurile populare pentru surf Sayulita si Puerto Vallarta. In orasele de pe Riviera Maya, cum ar fi Tulum, Playa del Carmen si Cancun, gangsterii au instalat bancomate fara sa aiba autorizatii de la autoritatile locale, arata o investigatie a a Organized Crime and Corruption Reporting Project Dupa extragerea datelor cardurilor bancare, erau confectionate carduri false, trimise apoi pentru extrageri in toata lumea. Au fost folosite in Mexic, Indonezia India , Barbados, Granada, Paraguay Coreea de Sud si Taiwan tot de catre zeci de oameni recrutati de grupare.Banii furati erau trimisi printr-o uriasa schema de spalare in Romania, unde erau investiti in afaceri imobiliare sau pur si simplu ingropati Schema uriasa de fraudare a fost descoperita si deconspirata in 2015, de catre un specialist in securitate bancara care a primit un pont de la un mexican insarcinat cu mentenanta ATM-urilor. Proba irefutabila prezentata de specialistul care a deconspirat frauda a fost ca toate bancomantele "lucrate" emiteau un semnal de bluetooth cu numele "Free2Move".Desi au fost deconspirati public in 2015, intr- o serie de trei articole , romanii au continuat sa opereze, in ciuda unei investigatii de amploare incepute de FBI si care a implicat DIICOT-ul si fortele de ordine din Mexic.Potrivit datelor obtinute de un jurnalist mexican de la investigatorii locali, recordul infricosator stabilit de oamenii lui Tudor a fost de 7,5 milioane de dolari furati in doar 24 de ore. S-a intamplat, potrivit sursei citate , in intervalul 16-17 martie 2017, pe teritoriul Mexicului, iar infractorii au folosit doar 11 carduri clonate pentru a atinge ceea ce este considerat un record mondial in domeniu.Un hacker venezuelean cooptat de grupare a facut in asa fel incat de pe cardurile respective sa poata fie extrase sume nelimitate de bani.Dispozitivele de frauda au fost folosite si in alte tari, inclusiv in Statele Unite . Acolo infractorii au apelat la oameni de la firmele de bancomate pentru a le permite accesul la aparate.Se estimeaza ca romanul Florian Tudor este responsabil cu 10% din fraudele cu ATM-uri la nivel mondial.Pe de alta parte, o alta componenta a imperiului infractional a lui Tudor o reprezinta traficul de persoane intre Mexic si Statele Unite. Peste 5.000 de oameni au fost introdusi ilegal in Statele Unite, majoritatea de etnie roma si datori retelei. Este cel mai probabil cauza pentru care Tudor a fost arestat in cele din urma - presiunea FBI asupra investigatorilor din Romania si Mexic.Reteaua de oameni extrem de importanti, de la politicieni la oameni ai legii, mituiti de Tudor in Mexic este uriasa, mai releva investigatiile locale