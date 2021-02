FOTO VIDEO Cum actiona banda romanului "Rechinu", care ar fi furat peste 1 miliard de dolari in Mexic. Rechizitoriul complicilor lui Tudor Florian din gruparea Riviera Maya

Cum a fost organizata gruparea infractionala

Batai, santaj si omor

Venituri uriase de pe urma cardurilor clonate

Crima cu sange rece la Cancun

Cei sase - Poenaru Gabi Alin, Ghita Razvan Alin, Minca Mihai Adrian, Ilinca Nicolae Adrian, Velcu Sorin si Miclescu Florin - au fost trimisi in judecata la Tribunalul Bucuresti in ianuarie 2020, dosarul aflandu-se in faza de pronuntare a unei prime hotarari.In legatura cu Rechinu, procurorii DIICOT au disjuns cauza si au continuat cercetarile, motivul principal fiind ca acesta nu a putut fi adus in Romania pentru a fi audiat. Au fost solicitate informatii, respectiv daca acesta poate parasi teritoriul Mexicului pentru a se deplasa in Romania si daca face obiectul cercetarilor in vreo cauza penala aflata in instrumentarea autoritatilor judiciare din Mexic. Tudor Florian este, insa, in continuare, liber in Mexic unde si-a construit in ultimii opt ani un veritabil imperiu.Faptele gruparii conduse de Tudor Florian explica atitudinea autoritatilor mexicane in legatura cu turistii romani care au fost sechestrati la intrarea in aceasta tara, ulterior o parte dintre acestia fiind obligati sa revina in Romania.Rechinu a ajuns initial in Mexic in 2012, ca sef al unei operatiuni de trafic de persoane intre Mexic si Statele Unite. In 2014, a pus pe picioare gruparea Riviera Maya. Oameni implicati in afacerea ilegala spun ca schema de furt de identitati bancare aducea gruparii anual 240 de milioane de dolari. Reteaua de furt a fost destructurata abia in 2019 si se estimeaza ca a furat in total 1,2 miliarde de dolari. Desi bancomatele au fost curatate, liderul gruparii ar fi in continuare liber in Mexic.Potrivit rechizitoriului, in luna iulie 2017, DIICOT si BCCO Ploiesti s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca incepand cu anul 2012 mai multe persoane domiciliate in Bucuresti si judetele Prahova si Dolj au constituit o grupare de crima organizata ce are ca scop comiterea de infractiuni cu mijloace de plata electronica si care actioneaza pe teritoriul Romaniei, SUA si MexicDin probele administrate a rezultat ca, in cursul anului 2015, pe teritoriul Mexicului, Tudor Florian, zis "Rechinu", impreuna cu Poenaru Gabi - Alin, zis "Patrian", Ghita Razvan - Alin, Minca Mihai - Adrian zis "Piciu" si Popescu Ionut - Claudiu zis "Jhonny" au constituit un grup infractional organizat, coordonat Tudor Florian, la care, in perioada 2015 - 2019, au aderat Ilinca Nicolae - Adrian zis "Lalae a lui Caran", Miclescu Florin zis "Brusli" si Velcu Sorin, cu scopul de a comite infractiuni de violenta, respectiv santaj si omor calificat.Cercetarile efectuate de DIICOT au evidentiat, inca din anul 2012, existenta mai multor grupari de crima organizata, din municipiul Craiova, ce actionau in vederea trecerii frauduloase de catre persoane de cetatenie romana a frontierei de stat dintre Mexic si SUA, scopul fiind introducerea in SUA a persoanelor de cetatenie Romana. Faptele constau in achizitionarea, prin intermediul unor agentii de turism cu sedii sau puncte de lucru pe raza municipiului Craiova, de bilete de avion cu destinatia finala Cancun, Mexic, precum si rezervarea unor locuri de cazare, actiuni ce erau urmate la scurt timp de intrarea, prin trecerea frauduloasa a frontierei, pe teritoriul Statelor Unite ale Americii.Din corespondenta purtata de procurori cu autoritatile judiciare din SUA a rezultat faptul ca, in perioada aprilie-decembrie 2012, un numar de 785 de persoane, cetateni romani, au intrat in mod ilegal din Mexic in Statele Unite ale Americii, conform statisticii Serviciului American pentru Controlul Imigratiei si Normelor Vamale. In perioada ianuarie - octombrie 2012, un numar de 876 de persoane, cetateni romani, au fost surprinse ilegal la frontiera dintre Statele Unite ale Americii si Mexic, conform datelor existente la nivelul Biroului Atasatului de Afaceri Interne la Washington "Cercetarile efectuate au evidentiat faptul ca, in contextul desfasurarii activitatilor infractionale, pentru protejarea acestor activitati, in special cele legate de fraudarea sistemelor informatice si mijloacelor de plata electronica, in cursul anului 2015, Tudor Florian a pus bazele unei grupari infractionale, coordonate de acesta, cu scopul de a comite infractiuni de violenta, respectiv infractiuni de omor si santaj, ale caror victime au fost fosti membri ai gruparii sau terte persoane care, prin actiunile lor, au adus atingere sau nu au mai satisfacut interesele financiare ale gruparii.Pentru buna desfasurare a activitatilor infractionale desfasurate in Mexic, precum si cele din Romania, folosind sumele mari de bani pe care le-au obtinut, membrii gruparii infractionale au reusit sa intre in contact cu functionari bancari, din primarii sau politisti ce au rolul de a asigura protectia si buna desfasurare a activitatilor infractionale. In cursul anului 2018, in contextul neintelegerilor aparute intre suspectul Tudor Florian si unul din membrii gruparii, a fost ucisa victima Marcu Constantin Sorinel, dupa ce anterior asupra acesteia au fost exercitate acte de violenta de catre membrii gruparii", se precizeaza in rechizitoriul DIICOT.Cercetarile si probele administrate au aratat ca Tudor Florian zis "Rechinu" a detinut in Cancun/Mexic, prin persoane interpuse (Tiugan Adrian - Constantin zis "Mufa"), o societate comerciala cu numele "INTERCASH", specializata in achizitionarea si montarea de bancomate pe teritoriul acestui stat si asigurarea mentenantei acestora. Membrii gruparii coordonate de acesta au instalat sisteme de tip "skimming" pe aceste bancomate, in special pe raza localitatilor Cancun si Playa del Carmen, in vederea copierii datelor informatice continute de cardurile introduse in acestea, in special de turisti straini, si ulterior utilizarii lor in mod fraudulos, in scopul retragerii sumelor de bani continute.Datele cardurilor compromise erau inscriptionate pe carduri blank (o parte provenite de la functionari ai unor banci din Romania) si pastrate o perioada de aproximativ trei luni, dupa care erau utilizate in vederea efectuarii operatiunilor de retragere de numerar in mod fraudulos, pentru a nu atrage atentia asupra locatiilor de unde s-au efectuat accesarile neautorizate in sistemele informatice. Victimele acestora erau in special turisti din SUA, care predominau in statiunile tropicale din Mexic."Au format echipe din cate doi - trei membri, persoane de cetatenie romana, care se deplaseaza in diverse state precum S.U.A., India Paraguay , sau tari din Uniunea Europeana unde, folosind cardurile clonate, extrag banii continuti in conturile bancare aferente instrumentelor electronice de plata copiate. In acest context, o singura astfel de echipa obtine saptamanal sume cuprinse intre 50.000 - 100.000 USD Potrivit probelor administrate, membrii gruparii infractionale au organizat si activitati de trecere frauduloasa a frontierei de stat, dintre Mexic si Statele Unite ale Americii, in special pentru cetateni romani care au solicitat azil in S.U.A., scopul fiind acela de a folosi aceste persoane pentru retragerea de sume de bani din ATM-uri, folosind datele cardurilor copiate in Mexic", se mai sustine in document.Activitatile de cercetare penala au presupus inclusiv efectuarea de catre Politia din Mexic a mai multor perchezitii domiciliare la locuintele lui Tudor Florian, precum si a unor perchezitii informatice, fapt ce a determinat membrii gruparii, printre care Poenaru Gabi - Alin, Ghita Razvan - Alin, Minca Mihai - Adrian si Popescu Ionut - Claudiu sa fuga din Mexic si sa revina in Romania, unde au fost prinsi de anchetatorii romani. Unul dintre inculpati, Velcu Sorin, a fost arestat in Indonezia Un fost membru al gruparii, care a decis sa colaboreze cu procurorii dupa ce a fost santajat si agresat de oamenii lui "Rechinu", a declarat despre Tudor Florian faptul ca el coordona toata activitatea privind instalarea de dispozitive tip skimming pe teritoriul Mexicului, respectiv Cancun, Playa del Carmen, Tulume, Isla de Cozumel, Puerto Vallarta si Tijuana. In aceste zone erau instalate cca. 85 bancomate ce aveau instalate sisteme de copiere a datelor, ce aveau capacitatea de retinere a aproximativ 200.000 de date bancare.Martorul a precizat ca "Rechinu" s-a impus in fata colaboratorilor prin diverse acte de violenta creand o stare de pericol si teama generala asupra persoanelor din anturaj. Acesta era ajutat de Enachescu Adrian, fratele sau vitreg, ce prelua atributiile de coordonare a activitatilor infractionale cand acesta era plecat. Activitatea de decriptare a datelor sustrase din bancomate era efectuata exclusiv de Tudor Florian.La un moment dat, unul dintre oamenii lui Tudor Florian a intrat in conflict cu acesta, fiind, in final, ucis in 2018, in Cancun. Marcu Constantin Sorinel era bodyguardul liderului gruparii si, la un moment dat, l-ar fi amenintat ca denunta ilegalitatile pe care le savarseste. Interlopul roman a fost asasinat in stil mafiot. Barbatul de 44 de ani a fost impuscat in cap prin luneta masinii sale, sub privirile unui alt roman din Craiova care se afla pe scaunul din dreapta. Un individ a tras din spatele masinii lui, iar gloantele au ajuns prin luneta si prin tetiera in capul craioveanului.Crima a avut loc in 11 iunie 2018. Marcu Constantin - Sorinel a fost impuscat din spate de catre doi indivizi dintre care unul cetatean mexican, care ulterior s-a predat autoritatilor mexicane si de unul dintre inculpatii din acest dosar, care insa a disparut imediat de la locul comiterii faptei. O "martora amenintata" l-a recunoscut dupa filmarile surprinse de camerele video din zona, facute publice de televiziunile de stiri.In rechizitoriu, este prezentata si o discutie purtata pe WhatsApp intre Rechinu si cel care avea sa fie omorat in stil mafiot:Un martor a spus ca intre Rechinu si Marcu Constantin-Sorinel a aparut conflictul in momentul in care Tudor Florian a incercat sa il alunge din Mexic pe aceasa, pentru ca nu mai avea nevoie de el. "In acest context, victima Marcu Constantin-Sorinel a refuzat sa plece si a inceput sa saboteze activitatea infractionala a suspectului Tudor Florian, in sensul ca punea super-glue pe fantele bancomatelor in care avea montate dispozitive de skimming. Mai mult decat atat, victima Marcu Constantin-Sorinel a luat legatura cu un reporter care facea o investigatie in Mexic despre activitatea infractionala a susp. Tudor Florian si i-a solicitat acestuia sa il puna in legatura cu autoritatile americane pentru a-l denunta pe Tudor Florian, insa lucrurile s-au petrecut cu rapiditate si victima Marcu Constantin-Sorinel a fost omorat fara a mai apuca sa faca demersuri in acest sens", se mai precizeaza in rechiztoriu.Infractorii au ajuns, in iulie 2017, inclusiv la tatal victimei, din Craiova, pe care l-au santajat si i-au spus ca ii vor ucide fiul daca acesta nu inceteaza cu actele de sabotare a ATM-urilor din Cancun, unde erau instalate cipuri de copiere a datelor cardurilor. Anchetatorii romani au dispus in timpul anchetei deshumarea cadavrului lui Marcu Constantin Sorinel, care fusese inmormantat la Craiova, raportul de expertiza medico-legala aratand cauzele decesului, precum si ranile grave suferite in timpul tentativei de omor din 2 aprilie 2018, cand a fost injunghiat de mai multe ori.