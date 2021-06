Un jurnalist a fost asasinat in Mexic. Este al doilea caz de la inceputul anului

Gustavo Sanchez a fost ucis ''de necunoscuti care au tras asupra lui cu arme de foc'' in timp ce mergea pe motocicleta, a indicat parchetul de stat intr-un comunicat.Jurnalistul, care era editorul unui portal de informatii specializat in fapte diverse, fusese deja tinta unei tentative de crima in 2020 si beneficia de masuri de protectie. El este al doilea jurnalist ucis in Mexic de la inceputul anului, dupa Benjamin Morales, asasinat pe 3 mai in statul Sonora (nord), potrivit RSF.Mexicul este considerat una dintre cele mai periculoase tari pentru jurnalisti, aproximativ 100 dintre ei fiind ucisi din 2000, dintre care sapte in 2020. Peste 90% dintre aceste crime raman nepedepsite, potrivit organizatiilor pentru apararea libertatii presei.