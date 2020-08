Mexic: Zeci de milioane de elevi au inceput noul an scolar in fata televizorului. Tara este in topul negru al deceselor provocate de COVID- 19

Peste 60.000 de decese

Aceste reguli se aplica elevilor din ciclul primar si secundar din invatamantul public, cu varste cuprinse intre 4 si 18 ani. Scolile private sunt obligate, la randul lor, sa ofere educatie la distanta.Potrivit guvernului, aceste decizii vor fi mentinute pana cand conditiile sanitare vor permite revenirea in salile de curs. Cursurile in scoli au fost suspendate incepand cu 17 martie."In pofida pandemiei, a durerii si a suferintelor pe care le-a provocat si pe care, din pacate, continua sa le provoace, suntem (...) in picioare", a declarat presedintele Andres Manuel Lopez Obrador in anuntul oficial de incepere a noului an scolar. Mexic , o tara cu 128 de milioane de locuitori, a inregistrat 60.480 de decese provocate de COVID-19, ocupand locul al treilea la nivel mondial dupa SUA si Brazilia . In total, au fost confirmate 560.164 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus.Programul "Invata acasa" este transmis la televizor deoarece transmisiile televizate sunt receptionate pe 94% din teritoriul tarii, fata de acoperirea de 70 - 80% pe care o are internetul, a precizat guvernul mexican care s-a asociat cu patru canale private si asigura distribuirea gratuita a cartilor.Continutul scolar va fi disponibil si in 22 de limbi indigene, iar in cele mai indepartate zone acesta va fi difuzat la radio.Programele scolare vor include, de asemenea, cursuri despre sanatate, Mexicul detinand recordul ca tara cea mai afectata de obezitatea infantila.Un numar de aproximativ 160 de linii telefonice sunt de asemenea puse la dispozitie pentru acordarea de asistenta scolara.