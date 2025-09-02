O autostrada s-a prabusit, scufundandu-se in mare, dupa un cutremur

La cateva zile dupa un seism de 4,6 grade pe scara Richter, autostrada ce leaga Tijuana de Ensenada, in Baja California, Mexic, s-a prabusit la cativa metri de apa.

Soseaua continua sa se surpe, scufundandu-se, practic, informeaza UT San Diego.

Autostrada a inceput sa se crape si sa coboare inca din 19 decembrie, in ziua in care a avut loc cutremurul, multi soferi postand fotografii pe retelele sociale si atragand atentia asupra pericolului.

Niciun oficial nu a confirmat inca faptul ca fenomenul a fost cauzat de cutremur. Autoritatile au declarat ca dezastrul a aparut din "cauze naturale".

Sambata dimineata, micile crapaturi in asfalt s-au transformat in gropi enorme, nivelul soselei coborand. Unele portiuni s-au prabusit si cu aproape 100 de metri. Autostrada a fost in sfarsit inchisa, din fericire inainte de a face victime.

In timp ce unii oficiali spun ca nu va dura mai mult de o saptamana pentru a fi reparata si redeschisa, altii afirma ca e nevoie de un an pana ce va putea fi folosita din nou.

