O autostrada s-a prabusit, scufundandu-se in mare, dupa un cutremur

Autor: Anca Serghescu
Duminica, 29 Decembrie 2013, ora 13:14
4488 citiri
O autostrada s-a prabusit, scufundandu-se in mare, dupa un cutremur

La cateva zile dupa un seism de 4,6 grade pe scara Richter, autostrada ce leaga Tijuana de Ensenada, in Baja California, Mexic, s-a prabusit la cativa metri de apa.

Soseaua continua sa se surpe, scufundandu-se, practic, informeaza UT San Diego.

Autostrada a inceput sa se crape si sa coboare inca din 19 decembrie, in ziua in care a avut loc cutremurul, multi soferi postand fotografii pe retelele sociale si atragand atentia asupra pericolului.

Niciun oficial nu a confirmat inca faptul ca fenomenul a fost cauzat de cutremur. Autoritatile au declarat ca dezastrul a aparut din "cauze naturale".

Sambata dimineata, micile crapaturi in asfalt s-au transformat in gropi enorme, nivelul soselei coborand. Unele portiuni s-au prabusit si cu aproape 100 de metri. Autostrada a fost in sfarsit inchisa, din fericire inainte de a face victime.

In timp ce unii oficiali spun ca nu va dura mai mult de o saptamana pentru a fi reparata si redeschisa, altii afirma ca e nevoie de un an pana ce va putea fi folosita din nou.

Parlamentarii „fără voce”. Deputații și senatorii care, de când au fost aleși, nu au spus nimic în afară de jurământ
Parlamentarii „fără voce”. Deputații și senatorii care, de când au fost aleși, nu au spus nimic în afară de jurământ
Tema privind reducerea numărului de parlamentari, de la aproape 500 la 300, rămâne doar o polemică aprinsă în vreme de campanie. Până la viitoarea dezbatere amplă pe marginea acestui...
România nu mai are bani pentru a acoperi toate nevoile, avertizează ministrul Economiei. "Asta-i realitatea" VIDEO
România nu mai are bani pentru a acoperi toate nevoile, avertizează ministrul Economiei. "Asta-i realitatea" VIDEO
Radu Miruță, ministrul Economiei, a declarat luni seară, 1 septembrie, că România a fost adusă în punctul în care nu mai are bani pentru a acoperi toate nevoile. ”Realitatea este...
#autostrada prabusita mare, #autostrada prabusita mare Mexic , #Mexic
Comentarii
Poza maxi
maxi
rank 5
Cel putin 2 ani!
Daca nu cumva o inchid de tot si fac alta autostrada prin alta parte!
Daca era in Japonia deja era... Vezi tot
Poza Nonpolitikon
Nonpolitikon
rank 5
Ehe, dacă era la noi... Ar fi văzut ei durată şi preţ mai mare ca...
decat o făceau de nouă! Vezi tot
Vezi toate comentariile (4) Adaugă comentariu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un cuplu celebru din Romania e istorie: au anulat nunta si s-au despartit, la un an si jumatate de cand se logodisera
Digi24.ro
Putin a gasit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: "Aceasta criza nu a aparut ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei"
Adevarul.ro
Ce spune despre romani livratorul din Bangladesh lovit pe o strada din Capitala

Ep. 121 - Muncitor nepalez bătut de un...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Modificări la reînnoirea vizei de SUA. Care români scapă de interviul de la ambasadă
  2. Trump anunță că știe adevărul despre vaccinurile anti-Covid: „Vreau să le arate ACUM, CDC-ului și publicului, și să clarifice această MIZERIE”
  3. „Axa revoluției” care sfidează Occidentul: Xi se pregătește să arate puterea militară și influența diplomatică a Chinei
  4. Turcia construiește cel mai mare portavion din Marea Mediterană, cu o lungime de aproape 300 de metri. Când va fi gata nava de război
  5. Chicago se pregătește de furia lui Trump după ce primarul l-a sfidat pe președintele SUA. „Ar fi o invazie cu trupe americane!”
  6. Rusia a redus atacurile cu drone împotriva Ucrainei în luna august cu o treime față de iulie
  7. Nicușor Dan, criticat extrem de dur de Tudor Chirilă după ce le-a luat apărarea magistraților. "V-au făcut farmece serviciile?"
  8. Ungaria suspectează Ucraina că ar pregăti un nou atac asupra conductei Drujba, prin care primește petrol din Rusia VIDEO
  9. Donald Trump, comparat cu Nicolae Ceaușescu. Apetitul lui pentru laude este insațiabil, acuză Financial Times. "Un megaloman la conducere"VIDEO
  10. Un fost președinte al Ucrainei revine în atenția publică cu o declarație anti-NATO: "Ar fi o catastrofă pentru Ucraina"