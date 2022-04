Razboi in toata regula: Civilii au vrut sa scape de toti traficantii de droguri

Un grup de civili dintr-un orasel din Mexic, Nueva Italia, a vrut sa scape de traficantii de droguri. Asa ca oamenii au pus mana pe arme si au mers pe urmele infractorilor.

Peste 100 de civil dintr-un grup de aparare au dat buzna in sediile de politie si au luat cat de multe arme au putut, transmite BCC.

Orasul s-a transformat in scurt timp intr-un camp de lupta, dupa ce a inceput schimbul de focuri intre civili si membrii unui cartel de droguri. Micul razboi s-a terminat cu victoria grupului de aparare, care a fost constituit cu ajutorul localnicilor. Acestia au spus ca s-a ajuns la formarea acestor grupuri, pentru ca Armata si Politia au esuat si nu se mai simt protejati.

Razboi sangeros in Mexic: Peste 22 de morti dupa lupte cu Politia

Civilii au mai organizat actiuni similare in trecut, luptandu-se cu traficantii din cartelul Noua Generatie. Grupul de aparare este cunoscut si sub numele de Politia comunitatii si a intervenit in mai multe orase din Mexic controlate de cartelurile de droguri.

Civilii au ocupat, astfel, cateva orase, printre care Paracuaro si Antunez, care au fost cucerite saptamana trecuta. Peste 70.000 de oameni au murit in violentele cartelurilor de droguri din Mexic, in ultimii sase ani.