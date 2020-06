Trump isi lauda zidul de la frontiera cu Mexicul: "A oprit covidul, a oprit tot"

Ziare.

"Este cel mai puternic zid (...) din lume, are o tehnologie incredibila", a declarat Trump, la o masa rotunda, marti, la Yuma, marcand un prag de 200 de mile (322 de kilometri) din zid.Zidul este "de netrecut", doar daca nu ai "o scara extraordinar de lunga", a insistat locatarul Casei Albe.Controversatul zid este util in lupta impotriva imigratiei clandestine, dar s-a dovedit eficient si in lupta impotriva raspandirii pandemiei covid-19, a dat asigurari Trump., a subliniat el."In California, de exemplu, sunt zone foarte infectate de partea mexicana. Daca nu aveam zidul, situatia ar fi catastrofala", a apreciat Trump.Promis in ziua lansarii primei sale campanii prezidentiale, la 16 iunie 2015, acest "zid magnific", a carui prezentare si marime au variat de-a lungul mitingurilor electorale, reprezinta o sursa de frustrare continua a lui Donald Trump, de cand se afla la Casa Alba In urma refuzului democratilor din Congres de a debloca fonduri pentru finantarea acestui proiect, pe care democratii il considera ineficient, Trump a incercat sa-i ocoleasca, folosindu-se mai ales de Pentagon El a incercat sa exploateze recente manifestatii si a promis sa impiedice "gloata de stanga" sa arunce Statele Unite in haos, relateaza Reuters.La trei zile dupa primul sau miting de campanie de la inceputul crizei covid-19, Trump a profitat de trecerea sa prin Phoenix , in Arizona, pentru a sustine un discurs a carui tema principala a fost ordinea publica.El i-a denuntat atat pe manifestantii care au incercat sa doboare statuia fostului presedinte Andrew Jackson, un sustinator al sclaviei, cat si pe cei care revendica o "zona autonoma" la Settle si apreciat ca acestea sunt motive ca el sa fie reales."Acesta nu este comportamentul unei miscari politice pasnice. este comportamentul regimurilor totalitare, dictatorilor, celor carora nu le place tara noastra", a spus el.In urma cu patru ani, Trump a obtinut o victorie cu un scor strans in acest stat din Sud, cu 100.000 de voturi in plus fata de Hillary Clinton Sondaje in vederea alegerilor prezidentiale de la 3 noiembrie, in care incearca sa obtina al doilea mandat, il crediteaza in urma rivalului sau democrat, fostul presedinte Joe Biden Senatoarea republicana in exercitiu, Martha McSally, este devansata, de asemenea, de catre candidatul democrat, Mark Kelly.Donald Trump a inaugurat cea de-a 200-a mila a zidului de la frontiera cu Mexicul, unul dintre "motoarele" victoriei sale din 2016."Administratia mea a facut mai mult ca orice alta administratie din istoria noastra pentru securizarea frontierei de Sud", a declarat el la masa rotunda de la Yuma, la care au participat reprezentanti ai fortelor de ordine si politiei de frontiera.Este a treia vizita, de la inceputul anului, a lui Trump in Arizona.Vizita are loc in urma ridicarii masurilor de izolare la domiciliu, la 15 mai, de catre guvernatorul republican Doug Ducey si in contextul in care statul a inregistrat marti un salt record al epidemiei -peste 3.500 de covid-19, in 24 de ore.Bilanturile pacientilor spitalizati, bolnavilor la reanimare si conectati la "ventilatoare" au atins, de asemenea, cel mai innalt nivel.In, la frontiera noastra de Sud", denunta intr-un comunicat, Joe Biden.