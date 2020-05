Un alt jurnalist a fost ucis in Mexic, al treilea de la inceputul anului

Ziare.

Armenta, directorul publicatiei online Medios Obson, a fost victima unui atac armat in Ciudad Obregon din nordul Mexicului, asasinat in care si-a pierdut viata si un politist, iar un altul a fost ranit, conform anuntului facut pe Twitter de biroul procurorului local.Jurnalistul mexican ucis, Jorge Armenta, primise amenintari si beneficia de un program de protectie pentru persoane amenintate, aparatori ai drepturilor omului si jurnalisti, a declarat pentru AFP reprezentantul in Mexic al asociatiei Reporteri fara frontiere, ONG care a amintit ca trei jurnalisti si-au pierdut viata de la inceputul anului in Mexic, una din cele mai violente tari de pe glob.In luna aprilie, un ziarist dat disparut a fost gasit mort la Acapulco, in sud-vestul tarii, iar la sfarsitul lunii martie o jurnalista a fost ucisa in statul Veracruz din estul Mexicului.