VIDEO O statuie a lui Cristofor Columb a fost demontata in Ciudad de Mexico din cauza amenintarilor cu demolarea

Retiraron la estatua de Cristobal Colon, ubicada en la Avenida Paseo de la Reforma, en la colonia Tabacalera para, se dijo, darle mantenimiento



Statuia navigatorului genovez a fost demontata si retrasa de pe o mare artera turistica a capitalei mexicane, in legatura cu institutiile culturale, a anuntat intr-un comunicat Ministerul Culturii.Retragerea raspunde "la solicitarea guvernului capitalei Ciudad de Mexico" de a supune monumentul "unei examinari si eventualei restaurari" care va fi efectuata de Institutul National de Antropologie si Istorie (INAH).Mai multe grupuri de militanti au lansat un apel la o manifestatie sub sloganul "O vom da jos", luni, ziua care marcheaza sosirea lui Cristofor Columb in America in 1492.Mult timp prezentat ca "descoperitorul Americii", Cristofor Columb este asociat in prezent cu anumite abuzuri comise de europeni asupra amerindienilor.Patru statui ale unor calugari franciscani, printre care spaniolul Bartolome de las Casas, au fost, de asemenea, deplasate in vederea restaurarii.Primarul capitalei mexicane, Claudia Sheinbaum, a lasat sa se inteleaga, intr-o conferinta de presa, ca dupa restaurare monumentul ar putea sa nu mai fie remontat pe artera respectiva, unde fusese instalat in 1877."Ar putea sa merite sa ne gandim impreuna la ceea ce reprezinta Columb, in special pentru anul viitor", a spus ea.In 2021, Mexicul sarbatoreste 200 de ani de la proclamarea independentei si o jumatate de secol de la invazia europeana care a dus la caderea Tenochtitlan, fostul nume al capitalei sub dominatia azteca.Presedintele Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador, a reclamat intr-o scrisoare datata la 2 octombrie ca Vaticanul, precum si Coroana si guvernul spaniol sa prezinte scuze popoarelor indigene pentru "atrocitatile cele mai rusinoase" comise in cursul cuceririi spaniole din 1521.