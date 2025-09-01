Misterul „introvertitei” din Ibiza. Interpol cere ajutor pentru identificarea femeii despre care se crede că era româncă

La șase ani după ce a fost găsită fără viață în apele din Ibiza, cazul unei tinere rămâne nerezolvat. Interpol a lansat un apel internațional pentru identificarea victimei, despre care există indicii că ar fi fost din România, de origine maghiară.

Trupul femeii a fost descoperit pe 9 iulie 2019, de pasagerii unei ambarcațiuni aflate la 150 de metri de țărm, în zona Santa Eulalia. Purta doar un costum de baie din două piese și se înecase recent. Autoritățile spaniole au stabilit că avea între 25 și 30 de ani, dar nimeni nu i-a reclamat dispariția și niciuna dintre bărcile ancorate nu a raportat lipsa unui membru al echipajului.

Se crede că, în ziua morții, plecase cu o dubă neagră pentru a lucra pe un iaht aparținând unor clienți bogați din Orientul Mijlociu.

O anchetă realizată ulterior de Unitatea de Omucideri din Baleare a arătat că femeia lucra ca prostituată și era văzută frecvent în zona Ushuaia din San Antonio. Era cunoscută ca fiind foarte retrasă și vorbea puțin, motiv pentru care cei din jur îi spuneau „introvertita”. Nimeni nu îi cunoștea numele real.

