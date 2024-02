Hodorkovski sustine ca FSB ii asculta telefoanele

Fostul sef al companiei petroliere Iukos, Mihail Hodorkovski, a acuzat Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (binecunoscutul FSB), ca asculta conversatiile telefonice ale avocatilor sai.

"Am suficiente motive sa cred ca, de la inceputul audierilor, structurile FSB, interferandu-se ilegal in proces, au preluat controlul telefoanelor si altor mijloace de comunicatie folosite de avocatii mei", a spus Hodorkovski, citat de Ria Novosti.

Oligarhul cazut in dizgratia Kremlinului si condamnat la opt ani de inchisoare in Siberia sustine ca, desi nu are probe concrete pentru a-si sustine acuzatiile, crede ca FSB-ul actioneaza in numele procurorului general.

Hodorkovski si partenerul sau de afaceri, Platon Lebedev, care se afla in inchisoare din 2005 in urma acuzatiilor de frauda si neplata taxelor, au fost transferati intr-o inchisoare moscovita in februarie pentru a raspunde unor noi acuzatii, de spalare de bani si inselaciune.