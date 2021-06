Intalnirea Putin - Biden, asteptata cu scepticism la Moscova. Seful diplomatiei ruse: "Nu incercam sa dam impresia ca va exista o reusita"

"Nu ne facem iluzii si nu incercam sa dam impresia ca va exista o reusita, decizii istorice care sa duca la schimbari fundamentale", a afirmat Serghei Lavrov in cadrul unei conferinte de presa online "Insa faptul ca va exista o conversatie intre liderii celor doua principale puteri nucleare este important si ar trebui incurajat in orice mod posibil", a declarat el, dupa o intalnire online cu colegii sai din Brics ( Brazilia , Rusia, India Africa de Sud).Biden si Putin se vor intalni pentru prima data la Geneva, pe 16 iunie, dupa sosirea in Europa a presedintelui SUA pentru summit-urile anuale ale NATO si G7.