Moscova continua umilirea lui Josep Borrell, reprezentantul UE pentru politica externa: "La Bruxelles, i s-a explicat unde anume ar trebui sa puna accentele"

Seful diplomatiei UE sustine ca Moscova "refuza dialogul"

Reactia guvernului german dupa valul de expulzari

"Am aflat cu surprindere despre evaluarea facuta de Borrell cu privire la rezultatele vizitei, care difera net de declaratiile facute de el la conferinta de presa din Moscova ", a relatat luni agentia TASS, care citeaza Ministerul Afacerilor Externe rus.Intr-un articol publicat duminica pe blogul sau, Borrell a considerat "lamentabil" faptul ca autoritatile ruse nu vor profita de recenta sa vizita la Moscova pentru a avea un dialog "mai constructiv" cu UE, a constatat ca ambele parti "se distanteaza" si a apreciat ca "Rusia se deconecteaza incet-incet de Europa".Diplomatia rusa a apreciat ca, la Moscova, lui Borrell "nimeni nu i-a impus limitari, nici de timp, nici de format", pentru a face o astfel de analiza in situ."Probabil ca la sosirea sa la Bruxelles, inaltului reprezentant i s-a explicat unde anume ar trebui sa puna accentele, ceea ce confirma cum si cine elaboreaza politica UE", potrivit MAE rus.Cu prilejul vizitei sale in capitala rusa, Borrell a apreciat ca relatiile dintre Moscova si Bruxelles "se afla sub o mare tensiune", a cerut eliberarea liderului opozitiei, Aleksei Navalnii, si a condamnat arestarile in masa in randul persoanelor care au manifestat in favoarea principalului opozant al Kremlinului.Totodata, Borrell a subliniat ca statul de drept, drepturile omului, societatea civila si libertatea politica sunt esentiale pentru un viitor comun intre UE si Rusia.Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a declarat la intoarcerea sa de la Moscova ca este foarte ingrijorat de refuzul autoritatilor ruse de a se angaja intr-un dialog "mai constructiv" cu Uniunea Europeana.Borell i-a indemnat pe liderii europeni "sa traga consecinte", ce ar putea include sanctiuni. Guvernul german a avut o reactie dura la expulzarea unor diplomati europeni de catre Moscova. Cancelarul german Angela Merkel a criticat expulzarea nejusitificata a diplomatilor.Decizia arata "o fateta suplimentara a ceea ce se intampla in prezent in Rusia si care are putin de-a face cu statul de drept", declaratie facuta in cursul unei conferinte de presa comune cu Emmanuel Macron Insusi presedintele francez s-a declarat "total in linie si solidar (cu Germania) cu privire la ceea ce se intampla in Rusia" si a condamnat "cu cea mai mare fermitate" expulzarea diplomatilor in cauza.Moscova a declarat vineri persona non grata diplomati din Germania, Polonia si Suedia acuzati de participarea la manifestatii in favoarea opozantului inchis Aleksei Navalnii, anunt facut in contextul vizitei sefului diplomatiei europene Josep Borrell, care a cerut ca aceasta decizie sa fie "reevaluata".Berlinul a raspuns cerand ambasadorului rus sa se prezinte vineri la Ministerului de Externe pentru o "convorbire urgenta". Diplomatului de rang inalt i s-a adus la cunostinta "foarte clar" pozitia germana cu privire la aceste expulzari, a declarat pentru AFP o sursa din minister.Ministrul de externe german Heiko Maas a condamnat, de asemenea, in termeni foarte fermi expulzarea unor diplomati europeni, amenintand cu posibile represalii.Rusia a anuntat vineri expulzarea unor diplomati din Suedia, Germania si Polonia, acuzandu-i ca au luat parte la protestele ilegale de luna trecuta impotriva incarcerarii opozantului Kremlinului Aleksei Navalnii, informeaza Reuters. Ministerul de Externe rus a declarat intr-un comunicat ca Moscova considera inacceptabile actiunile diplomatilor.