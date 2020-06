Moscova respinge drept "fara fundament" acuzatiile Berlinului cu privire la asasinarea unui opozant in Germania

Ziare.

"Noi consideram aceste acuzatii ca nejustificate si fara fundament", a declarat joi diplomatul rus.Justitia germana acuza un rus ca a intrat in Germania sub o falsa identitate si ca a asasinat un opozant georgian de origine cecena in august 2019 la Berlin.Suspectul, identificat ca fiind Vadim K., este acuzat de crima si port ilegal de arma, precizeaza parchetul intr-un comunicat."Acuzatul a acceptat sa ucida la ordinul unor autoritati de stat. El spera la o recompensa financiara sau impartasea intentia comanditarilor de a ucide un opozant politic si de a se razbuna astfel fata de participarea acestuia la razboaie anterioare cu Rusia ", acuza parchetul.Zelimhan Hangosvili a fost ucis, la varsta de 40 de ani, cu doua gloante in cap, la 23 august 2019, intr-un parc din centrul capitalei germane in timp ce se ducea la o moschee.