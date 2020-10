Patriarhul Rusiei, Kirill, plasat in izolare, dupa ce a intrat in contact cu o persoana infectata cu SARS-CoV-2

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

El a fost nevoit sa-si amane o vizita la centrul monahal din Serghiev Posad, situat la aproximativ 65 de km nord-est de Moscova Astfel, liderul Bisericii Ortodoxe Ruse, in varsta de 73 de ani, nu a putut sa participe la slujbele oficiate in aceasta perioada la centrul monahal 'Lavra Trinitatii lui Serghi' din cauza restrictiilor medicale care obliga la izolare in cazul intrarii in contact cu o persoana contaminata cu COVID-19.In declaratia in care face acest anunt pe site-ul oficial al Bisericii Ruse, patriarhul Kirill nu mentioneaza vreun simptom. Rusia a raportat joi 11.493 noi cazuri de contaminare cu coronavirus in 24 de ore, o cifra apropiata de maximul sau istoric de 11.656 de cazuri inregistrat in luna mai, ridicand bilantul la 1.260.112 de infectii cu SARS-CoV-2. Aceasta crestere a determinat joi Kremlinul sa califice situatia drept o cauta de mare ingrijorare si sa avertizeze ca numarul cazurilor ar putea creste si mai mult daca oamenii nu respecta masurile de protectie.